HOROR U ŠKOLI! Devojčica nožem izbola drugarice stare 14 godina u Tuzli!
- U školi u Gornjoj Tuzli devojčica rođena 2011. nožem je povredila dve vršnjakinje rođene 2012. godine, potvrđeno je iz MUP-a TK.
- Povređene devojčice prevezene su u UKC Tuzla, nisu životno ugrožene, a napadačica je pod nadzorom policije.
- Danas, 4.9.2026. godine oko 09,25 sati PU Tuzla/PS Istok je primila prijavu da se iz dvorišta jedne škole na području grada Tuzle, čuje galama. Izlaskom patrole policije na mesto događaja utvrđeno je da je devojčica (2011), nanela povrede hladnim oružjem druge dve devojčice (2012), koje su vozilom SHMP Doma zdravlja Tuzla prevezene u JZU UKC Tuzla, gde im je ukazana medicinska pomoć, te je u toku utvrđivanje stepena povreda. Devojčice (2012), prema trenutnim informacijama nisu životno ugrožene, dok je devojčica (2011) koja je izvršila napad pod nadzorom policije - navela je policija, prenosi Avaz.ba.
O događaju je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji će rukovoditi uviđajem na mestu događaja.
Uviđaj i druge potrebne radnje izvršiće policijski službenici Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla pod nadzorom kantonalnog tužioca, u cilju rasvetljavanja i dokumentovanja prijavljenog događaja.
U skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa decom i maloletnicima u krivičnom postupku FBiH, te Konvencijom o pravima deteta, Uprava policije MUP TK nije u mogućnosti iznositi više informacija u konkretnom slučaju - naveli su iz MUP TK.
(Kurir.rs/Avaz)