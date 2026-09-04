- Danas, 4.9.2026. godine oko 09,25 sati PU Tuzla/PS Istok je primila prijavu da se iz dvorišta jedne škole na području grada Tuzle, čuje galama. Izlaskom patrole policije na mesto događaja utvrđeno je da je devojčica (2011), nanela povrede hladnim oružjem druge dve devojčice (2012), koje su vozilom SHMP Doma zdravlja Tuzla prevezene u JZU UKC Tuzla, gde im je ukazana medicinska pomoć, te je u toku utvrđivanje stepena povreda. Devojčice (2012), prema trenutnim informacijama nisu životno ugrožene, dok je devojčica (2011) koja je izvršila napad pod nadzorom policije - navela je policija, prenosi Avaz.ba.