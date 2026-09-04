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Direktorka JU OŠ Gornja Tuzla Azra Feukić oglasila se o incidentu u kojem su danas, 4. septembra, dve devojčice (14) povređene u dvorištu osnovne škole, kada im je povrede nožem nanela godinu starija devojčica.

Kako je za "BH reporter" rekla direktorka škole Azra Feukić, povređenim učenicama pružena je odgovarajuća pomoć i zbrinjavanje, a zadobile su lakše povrede u predelu ruku.

Učenice su stabilno



Direktorka je potvrdila da je došlo do incidenta među učenicama devetog razreda te je istakla da su povređene devojčice, na sreću, stabilno.

- Danas je u našoj školi došlo do nemilog događaja u devetom razredu, kada je učenica jednog odeljenja povredila druge dve, koje su zadobile lakše povrede u predelu ruku. Povređenim učenicama je odmah pružena odgovarajuća pomoć i zbrinjavanje te su, prema informacijama kojima škola raspolaže, stabilnog zdravstvenog stanja - izjavila je Feukić.

Uprava škole hitno reagovala



- Škola je odmah preduzela sve mere iz svoje nadležnosti, pozvala roditelje, obavestila nadležne službe i nastavlja da postupa po zakonom propisanim procedurama - naglasila je direktorka.

Šta kažu iz policije?



Policijskoj upravi Tuzla, odnosno Policijskoj stanici Istok, danas, 4. septembra, oko 9:25 časova prijavljeno je da se iz dvorišta škole čuje galama, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Kako je navedeno iz policije, po dolasku na mesto događaja policijski službenici utvrdili su da je devojčica rođena 2011. godine hladnim oružjem nanela povrede dvema devojčicama rođenim 2012. godine.

Povređene devojčice prevezene su vozilom Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla u JZU UKC Tuzla, gde im je ukazana medicinska pomoć. Devojčice nisu životno ugrožene.

Problematična devojčica pod nadzorom policije



Kako navode iz policije, devojčica koja se dovodi u vezu s incidentom nalazi se pod nadzorom policije. O događaju je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji će rukovoditi uviđajem.

Uviđaj i druge potrebne radnje obaviće policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla, pod nadzorom kantonalnog tužioca, s ciljem rasvjetljavanja i dokumentovanja događaja.