UHAPŠENA TINEJDŽERKA (15) KOJA JE NOŽEM IZBOLA DEVOJČICE (14)! Horor u školskom dvorištu u Tuzli, policija otkrila detalje užasa
- U dvorištu Osnovne škole 'Gornja Tuzla' u Tuzli uhapšena je 15-godišnjakinja koja je nožem izbola dve devojčice od 14 godina.
- Povređene učenice prevezene su u UKC Tuzla, gde im je ukazana pomoć
Uhapšena je devojčica (15) koja je jutros nožem izbola dve devojčice od 14 godina u dvorištu Osnovne škole "Gornja Tuzla" u Tuzli.
Policiji je slučaj prijavljen u 9.25 sati, a povređene su devojčice vozilom Hitne pomoći prevezene u UKC Tuzla, gde im je ukazana medicinska pomoć. Prema trenutno dostupnim informacijama, devojčice nisu životno ugrožene.
Devojčica koja se dovodi u vezu s napadom nalazila se pod nadzorom policije, nakon čega je uhapšena. Dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona rukovodi uviđajem na mestu događaja i istraga o ovom slučaju je u toku.
Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saopšeno je da zbog zakonskih ograničenja nije moguće iznositi više informacija o konkretnom slučaju.
- U skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa decom i maloletnicima u krivičnom postupku FBiH, te Konvencijom o pravima deteta, Uprava policije MUP-a TK nije u mogućnosti iznositi više informacija u konkretnom slučaju - naveli su iz MUP-a TK.
(Kurir.rs/Avaz.ba)