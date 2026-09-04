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Uhapšena je devojčica (15) koja je jutros nožem izbola dve devojčice od 14 godina u dvorištu Osnovne škole "Gornja Tuzla" u Tuzli.

Policiji je slučaj prijavljen u 9.25 sati, a povređene su devojčice vozilom Hitne pomoći prevezene u UKC Tuzla, gde im je ukazana medicinska pomoć. Prema trenutno dostupnim informacijama, devojčice nisu životno ugrožene.

Devojčica koja se dovodi u vezu s napadom nalazila se pod nadzorom policije, nakon čega je uhapšena. Dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona rukovodi uviđajem na mestu događaja i istraga o ovom slučaju je u toku.

Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saopšeno je da zbog zakonskih ograničenja nije moguće iznositi više informacija o konkretnom slučaju.