Dečak je prevezen u Dom zdravlja, gde je konstatovana smrt.
Užas u Gornjem Vakufu
NOVA TRAGEDIJA U BIH: Dečak (6) poginuo u prevrtanju kvada
- Nesreća se dogodila oko 18.15 časova, a dete je prevezeno u Dom zdravlja, gde je konstatovana smrt.
Slušaj vest
Šestogodišnji dečak iz Gornjeg Vakufa poginuo je u naselju Dražev Dolac, na području opštine Gornji Vakuf, prilikomprevrtanja kvada, potvrdio je portparol policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona Muamer Karadža.
Nesreća se dogodila oko 18.15 časova. Dečak je prevezen u Dom zdravlja, gde je konstatovana smrt.
Kako je kazao Karadža, dečak je sam upravljao kvadom, te je u jednom trenutku došlo do prevrtanja vozila, usled čega je dečak zadobio povrede.
– U 18.20 časova iz Doma zdravlja obavešteni smo da je dete podleglo povredama – rekao je Karadža.
O događaju je upoznat dežurni kantonalni tužilac, dok uviđaj obavljaju službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Bugojno.
Kurir.rs/Avaz
Reaguj
Komentariši