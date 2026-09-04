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Šestogodišnji dečak iz Gornjeg Vakufa poginuo je u naselju Dražev Dolac, na području opštine Gornji Vakuf, prilikomprevrtanja kvada, potvrdio je portparol policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona Muamer Karadža.

Nesreća se dogodila oko 18.15 časova. Dečak je prevezen u Dom zdravlja, gde je konstatovana smrt.

Kako je kazao Karadža, dečak je sam upravljao kvadom, te je u jednom trenutku došlo do prevrtanja vozila, usled čega je dečak zadobio povrede.

– U 18.20 časova iz Doma zdravlja obavešteni smo da je dete podleglo povredama – rekao je Karadža.

O događaju je upoznat dežurni kantonalni tužilac, dok uviđaj obavljaju službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Bugojno.