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Troje dece je u teškom stanju nakon saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila u cazinskom naselju Donja Koprivna. Svakom detetu amputirana je noga.

"Iz razloga opsežnog krvarenja, zato što su vodeće povrede traumatska amputacija desne potkolenice kod sve troje dece, morao je da se uradi hitni operativni tretman i da se zbrine takvo krvarenje, da deca ne bi bila ugrožena hemoragijskim šokom", rekla je dr Jasmina Šehović, specijalistkinja anesteziologije i reanimatologije u Jedinici intenzivnog lečenja Kantonalne bolnice Bihać, prenosi Avaz.

Deca se trenutno nalaze na intenzivnom odeljenju. Dve devojčice, uzrasta šest i 12 godina, prema informacijama iz bolnice, trenutno su stabilnog opšteg stanja, dok je devetogodišnji dečak u komi.

"Pacijent rođen 2017. godine je u komi. On je, nažalost, uz traumatsku amputaciju desne potkolenice i frakturu natkolenice, koja je operativno rešena, zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurohirurških i maksilofacijalnih povreda pacijent za sada životno ugrožen", pojasnila je Šehović.

Do nesreće je došlo kada je vozač Fahret Horozović, usled velikog prekoračenja brzine i u alkoholisanom stanju, udario u potporni zid porodične kuće, na kojem su se nalazila deca.