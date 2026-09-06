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Policijski službenici bečke operativne grupe za borbu protiv uličnog kriminala uspeli su 3. septembra da uhvate na delu i privedu ženu iz Bosne i Hercegovine zbog krađe i džeparenja.

Naime, tokom svoje redovne patrole, službenici operativne grupe primetili su 3. septembra, oko 13:30 u ulici Absberggasse dve sumnjive osobe.

Kako prenose mediji, državljanka BiH sa svojom saučesnicom Francuskinjom uhvaćene su na delu dok su džeparile žrtvu na tramvajskoj stanici. Policajci su ih bukvalno posmatrali s druge strane ulice.

Brzo hapšenje

Žene su odmah zaustavljene i privedene na licu mesta, tj. na tramvajskoj stanici. Ukradena torbica je, zahvaljući policajcima, odmah vraćena žrtvi.

Prema policijskim navodima, osumnjičene su 45-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine i njena saučesnica, 40-godišnja državljanka Francuske. Obe žene su policiji već poznate zbog ranijih krađa.