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Troje dece je u teškom stanju nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila sinoć u cazinskom naselju Donja Koprivna. Svakom detetu je amputirana noga.

- Zbog obimnog krvarenja, jer su vodeće povrede bile traumatska amputacija desne potkolenice kod sve troje dece, moralo se izvršiti hitno hirurško lečenje i rešiti zbrinjavanje takvog krvarenja, kako deca ne bi bila u opasnosti od hemoragičnog šoka - rekla je dr Jasmina Šehović, specijalista anesteziologije i reanimatologije na Odeljenju intenzivne nege Kantonalne bolnice Bihać.

Deca su trenutno na odeljenju intenzivne nege. Prema informacijama iz bolnice, dve devojčice, uzrasta šest i 12 godina, trenutno su u stabilnom stanju, dok je devetogodišnji dečak u komi.

- Pacijent 2017 je u komi. Nažalost, pored traumatske amputacije desne potkolenice i preloma natkolenice, koji je hirurški saniran, zadobio je i teške povrede glave i lica, tako da je pacijentu trenutno ugrožen život zbog ovih neurohirurških i maksilofacijalnih povreda - objasnio je Šehović.

Ovo je vozač koji je osakatio decu

Do nesreće je došlo kada je vozač Fahret Horozović, usled prekomerne brzine i u alkoholisanom stanju, udario u potporni zid porodične kuće, gde su se nalazila deca.

Foto: Facebook

Tim povodom, večeras je u Bihaću održano mirno okupljanje građana, koji su želeli da ukažu na problem neoprezne vožnje, koja sve češće nosi ozbiljne posledice.

Iako se tragedija dogodila u Cazinu, i Biščani su bili na ulicama kao znak podrške i protesta. Oko 30 građana okupilo se u dvorištu Tehničke škole u ​​Bihaću, rekavši da im je dosta divljanja na putevima.

Kažu da više ne žele da se plaše svaki put kada pošalju decu u školu i pitaju se da li će se vratiti živi.

Sinoćnja tragedija, kažu, bila je kap koja je prelila čašu. Podsećaju i na nedavni slučaj u Ulici dr Irfana Ljubijankića, kada je motociklista udario pešaka koji je izlazio iz dvorišta njegove kuće.

Brojne saobraćajne nesreće koje se događaju na području Unsko-sanskog kantona, kažu građani, pokazuju potrebu za sistemskim rešenjima.

Foto: Shutterstock

Novi zakon nije dovoljan

Građanima je poznato da je usvojen novi zakon o saobraćaju, ali smatraju da to nije dovoljno. Samo nekoliko meseci nakon njegovog usvajanja dogodila se, kako navode, stravična i nezapamćena nesreća u Cazinu.

Tokom dana pokazana je i solidarnost Krajišnika. Već sinoć, kako je kazano na okupljanju, na prvi poziv odazvalo se više od 15 lekara, hirurga, anesteziologa i veliki broj drugih medicinskih radnika kako bi pomogli u spašavanju djece. U rekordnom roku prikupljena je i potrebna krv.

Deca u dobi od šest, devet i 12 godina, zbog posledica saobraćajne nesreće, suočit će se s trajnim posljedicama.

Nezadovoljstvo i strah

Građani okupljeni u Bihaću sinoć su prošetali gradom s transparentima, želeći da ukažu na svoje nezadovoljstvo, ali i na strah koji osjećaju prilikom prelaska ceste ili boravka uz saobraćajnice.

Ističu da se sinoćnja nesreća dogodila u dvorištu porodične kuće, što dodatno pokazuje, kako smatraju, koliko su posledice obijesne vožnje nepredvidive.

Ovo je bilo neformalno okupljanje građana, ponukano sinoćnjom tragedijom. Organizatori najavljuju da će u narednim danima formirati grupe i organizovati proteste, s ciljem da se, kako poručuju, stane ukraj vozačima koji divljaju po cestama.