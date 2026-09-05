KOLIMA POKOSIO DECU, MALIŠANIMA AMPUTIRANE NOGE: Ovo je vozač koji je pijan izazvao HOROR u Donjoj Koprivni, besni ljudi IZAŠLI NA ULICE (FOTO)
- Troje dece je teško povređeno u nesreći u Donjoj Koprivni, a svima je amputirana noga; devetogodišnji dečak je u komi.
- Do udara je došlo kada je vozač Fahret Horozović, prema navodima, zbog brzine i alkohola udario u potporni zid kuće gde su deca stajala.
- U Bihaću je održano mirno okupljanje građana, koji traže strože mere protiv bahate vožnje i najavljuju proteste.
Troje dece je u teškom stanju nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila sinoć u cazinskom naselju Donja Koprivna. Svakom detetu je amputirana noga.
- Zbog obimnog krvarenja, jer su vodeće povrede bile traumatska amputacija desne potkolenice kod sve troje dece, moralo se izvršiti hitno hirurško lečenje i rešiti zbrinjavanje takvog krvarenja, kako deca ne bi bila u opasnosti od hemoragičnog šoka - rekla je dr Jasmina Šehović, specijalista anesteziologije i reanimatologije na Odeljenju intenzivne nege Kantonalne bolnice Bihać.
Deca su trenutno na odeljenju intenzivne nege. Prema informacijama iz bolnice, dve devojčice, uzrasta šest i 12 godina, trenutno su u stabilnom stanju, dok je devetogodišnji dečak u komi.
- Pacijent 2017 je u komi. Nažalost, pored traumatske amputacije desne potkolenice i preloma natkolenice, koji je hirurški saniran, zadobio je i teške povrede glave i lica, tako da je pacijentu trenutno ugrožen život zbog ovih neurohirurških i maksilofacijalnih povreda - objasnio je Šehović.
Ovo je vozač koji je osakatio decu
Do nesreće je došlo kada je vozač Fahret Horozović, usled prekomerne brzine i u alkoholisanom stanju, udario u potporni zid porodične kuće, gde su se nalazila deca.
Tim povodom, večeras je u Bihaću održano mirno okupljanje građana, koji su želeli da ukažu na problem neoprezne vožnje, koja sve češće nosi ozbiljne posledice.
Iako se tragedija dogodila u Cazinu, i Biščani su bili na ulicama kao znak podrške i protesta. Oko 30 građana okupilo se u dvorištu Tehničke škole u Bihaću, rekavši da im je dosta divljanja na putevima.
Kažu da više ne žele da se plaše svaki put kada pošalju decu u školu i pitaju se da li će se vratiti živi.
Sinoćnja tragedija, kažu, bila je kap koja je prelila čašu. Podsećaju i na nedavni slučaj u Ulici dr Irfana Ljubijankića, kada je motociklista udario pešaka koji je izlazio iz dvorišta njegove kuće.
Brojne saobraćajne nesreće koje se događaju na području Unsko-sanskog kantona, kažu građani, pokazuju potrebu za sistemskim rešenjima.
Novi zakon nije dovoljan
Građanima je poznato da je usvojen novi zakon o saobraćaju, ali smatraju da to nije dovoljno. Samo nekoliko meseci nakon njegovog usvajanja dogodila se, kako navode, stravična i nezapamćena nesreća u Cazinu.
Tokom dana pokazana je i solidarnost Krajišnika. Već sinoć, kako je kazano na okupljanju, na prvi poziv odazvalo se više od 15 lekara, hirurga, anesteziologa i veliki broj drugih medicinskih radnika kako bi pomogli u spašavanju djece. U rekordnom roku prikupljena je i potrebna krv.
Deca u dobi od šest, devet i 12 godina, zbog posledica saobraćajne nesreće, suočit će se s trajnim posljedicama.
Nezadovoljstvo i strah
Građani okupljeni u Bihaću sinoć su prošetali gradom s transparentima, želeći da ukažu na svoje nezadovoljstvo, ali i na strah koji osjećaju prilikom prelaska ceste ili boravka uz saobraćajnice.
Ističu da se sinoćnja nesreća dogodila u dvorištu porodične kuće, što dodatno pokazuje, kako smatraju, koliko su posledice obijesne vožnje nepredvidive.
Ovo je bilo neformalno okupljanje građana, ponukano sinoćnjom tragedijom. Organizatori najavljuju da će u narednim danima formirati grupe i organizovati proteste, s ciljem da se, kako poručuju, stane ukraj vozačima koji divljaju po cestama.
(Kurir.rs/ATV)