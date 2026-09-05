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Prema saznanjima "Nezavisnih novina", u nesreći su učestvovala dva vozila, od kojih je jedno završilo na krovu.

Na mestu događaja su i vatrogasci.

Za sada nije poznato kako je došlo do tragedije.

(Kurir.rs/Nezavisne/Foto: Ilustracija)

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