U sudaru kod Dervente, koji se dogodio danas, 5. septembra, u mestu Lužani, poginula je jedna osoba, potvrdili su izvori "Nezavisnih novina"
užas u srpskoj!
STRAVIČNA NESREĆA KOD DERVENTE! Automobil završio na krovu, poginula jedna osoba!
- Kod Dervente, u mestu Lužani, danas je u sudaru poginula jedna osoba, potvrđeno je iz izvora 'Nezavisnih novina'.
- U nesreći su učestvovala dva vozila, a jedno je završilo na krovu.
- Vatrogasci su na licu mesta, a uzrok tragedije za sada nije poznat.
Slušaj vest
Prema saznanjima "Nezavisnih novina", u nesreći su učestvovala dva vozila, od kojih je jedno završilo na krovu.
Na mestu događaja su i vatrogasci.
Za sada nije poznato kako je došlo do tragedije.
(Kurir.rs/Nezavisne/Foto: Ilustracija)
Reaguj
Komentariši