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Petnaestogodišnja devojčica koja je osumnjičena da je juče, u petak, 4. septembra, ispred škole u Gornjoj Tuzlinožem nanela povrede dvema učenicama, zadržana je i predata u nadležnost Tužilaštva.

- Prema njoj je otvoren pripremni postupak i biće sprovedene mere i radnje u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa decom i maloletnicima u krivičnom postupku u FBiH. Obzirom na to da su i osumnjičena i oštećene maloletnice, nismo u mogućnosti da iznosimo više informacija o samom događaju i daljem toku postupka, radi nužne zaštite dece i maloletnika obuhvaćene krivičnim postupkom - poručili su iz Tužilaštva TK.

Šta su rekli iz policije



Prethodno je iz tuzlanske policije juče saopšteno da je oko 9:25 sati PU Tuzla/PS Istok primila prijavu da se iz dvorišta jedne škole na području grada Tuzle, čuje galama.

- Izlaskom patrole policije na mesto događaja utvrđeno je da je devojčica (2011), nanela povrede hladnim oružjem drugim dvema devojčicama (2012), koje su vozilom Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla prevezene u UKC Tuzla, gde im je ukazana medicinska pomoć - rečeno je iz tuzlanske policije.

Kako se postupa prema maloletnici?



Uviđaj i druge potrebne radnje obavili su pripadnici Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla, pod nadzorom kantonalnog tužioca, s ciljem rasvetljavanja i dokumentovanja događaja.

Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona naveli su da, u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa decom i maloletnicima u krivičnom postupku FBiH i Konvencijom o pravima deteta, u ovom trenutku ne mogu iznositi više informacija o slučaju.

Oglasila se direktorka



Direktorka OŠ Gornja Tuzla Azra Feukić je potvrdila da je došlo do incidenta među učenicama devetog razreda te je istakla da su povređene devojčice, na sreću, stabilno.