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U blizini Elektroprenosa, između Prijakovaca i Ramića kod Banjaluke, zapalilo se rastinje, a požar se približio i kućama.

"Gori rastinje, vatra se približila prvim kućama, a na licu mesta je već naša jedinica", rekao je za RTRS komandir Vatrogasne brigade Banjaluka Miroslav Malinić.

Požar i kod Teslića

Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske i danas aktivno učestvuje u gašenju velikog šumskog požara u Buletiću kod Teslića, koji je postavljanjem zaštitnih pojaseva stavljen pod kontrolu, rekao je za Srnu direktor Šumskog gazdinstva Borja Goran Jović.

Jović je naveo da je aktivan još samo krak požara prema naselju Kuzmani i da veliku pomoć u gašenju pružaju intenzivni naleti helikoptera.

(Kurir.rs/nezavisne.com)

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