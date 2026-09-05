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U blizini Elektroprenosa, između Prijakovaca i Ramića kod Banjaluke, zapalilo se rastinje, a požar se približio i kućama.

"Gori rastinje, vatra se približila prvim kućama, a na licu mesta je već naša jedinica", rekao je za RTRS komandir Vatrogasne brigade Banjaluka Miroslav Malinić.

Požar i kod Teslića

Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske i danas aktivno učestvuje u gašenju velikog šumskog požara u Buletiću kod Teslića, koji je postavljanjem zaštitnih pojaseva stavljen pod kontrolu, rekao je za Srnu direktor Šumskog gazdinstva Borja Goran Jović.