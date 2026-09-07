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Pripadnici GSS-a Široki Brijeg i Profesionalne vatrogasne jedinice Široki Brijeg izvukli su telo muškarca iz čatrnje na području Crnča, a identifikovan je kao M. C. (65).

- Akcija izvlačenja završena je u 16:50 - saopšteno je iz GSS-a Široki Brijeg.

Dodaju da su uz pomoć tehničke opreme pripadnici spasilačkih i vatrogasnih službi izvukli iz čatrnje telo muškarca inicijala M. C., rođenog 1961. godine.

Za sada nisu objavljene informacije o okolnostima pod kojima je muškarac stradao, niti je poznato kako je došlo do njegovog pronalaska u čatrnji.

(Kurir.rs/Dnevni avaz)

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