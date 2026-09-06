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U požaru koji je juče, 5. septembra, izbio između opština Drvar i Glamoč u Federaciji BiH izgorelo je nekoliko kuća, a jutros je u gašenje požara upućen je i helikopter Oružanih snaga, rekla je načelnik Drvara Dušica Runić.

Runićeva je navela da gore sela između Drvara i Glamoča - Savići, Poljice i Crni Vrh.

- Stanje je loše. Jutros je poleteo helikopter Oružanih snaga za gašenje požara. Noćas su izgorele kuće. To su kuće koje su ljudi obnovili i periodično dolaze u njih. Šta smo mogli da odbranimo branili smo. Noćas se malo stabilizovalo stanje, ali vetar je opet rasplamsao vatru - istakla je Runićeva.

Ona je dodala da je požar počeo juče tako što se na Crnom Vrhu zapalio automobil.

- Sve ekipe su na terenu, radnici šuma su takođe izašli na teren. Nadam se da će danas iz helikoptera uspeti da ugase požar kako ne bi došao do kuća u selu Poljice - rekla je Runićeva.

Požari su buknuli i na području Bihaća, Kalesije i Prozora, gde su jutros vatru gasili i helikopteri Oružanih snaga BiH.

Nakon što je Predsedništvo BiH dalo saglasnost na odluku o angažovanju resursa Oružanih snaga za gašenja požara, iz resornog ministarstva stigla je naredba za ovu akciju.