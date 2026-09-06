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Naime, iz Policijske uprave Banjalukasaopšteno je da je Đ.K. uhapšen 5. septembra zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga.

- Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, policijski službenici su pretresli kuću i pomoćne objekte na području Banjaluke - rekli su iz Policijske uprave Banjaluka.

Dodaju da je tom prilikom pronađeno je i oduzeto oko 299 grama zelene biljne materije koja izgledom asocira na marihuanu, kao i oko 992 grama bele praškaste materije koja izgledom asocira na amfetamin.

Policija je pronašla i pet tableta zelene boje koje izgledom asociraju na ekstazi, tri digitalne vage, kao i druge predmete koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog dela.

Nakon završene kriminalističke obrade, Đ.K. će danas, uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu, biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(Kurir.rs/Nezavisne)

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