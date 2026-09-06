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Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomesečni pritvor Fahretu Horozoviću, koji je, kako navodi Dnevni avaz, pijan izazvao tešku saobraćajnu nesreću u naselju Donja Koprivna kod Cazina, u kojoj je teško povređeno troje dece uzrasta šest, devet i 12 godina.

Kako je preneto, posledice su stravične — svakom detetu amputirana je desna noga.

Najteže je povređen devetogodišnji dečak koji se nalazi u komi. Deca su i dalje je na odeljenju intenzivne nege.

Prema navodima Avaza, Horozović je velikom brzinom upravljao automobilom kroz naseljeno mesto, a vozilom je udario u zid na kojem su se u tom trenutku igrala deca.

Fahret Horozović
Fahret Horozović Foto: Facebook

Troje mališana zadobilo je izuzetno teške telesne povrede, zbog kojih je svakom od njih morala da bude amputirana desna noga. Devetogodišnji dečak nalazi se u najtežem stanju i u komi je, dok su sva tri deteta i dalje smeštena na intenzivnoj nezi.

Nakon postupanja nadležnih organa, Opštinski sud u Cazinu sada je doneo odluku da Horozoviću bude određen jednomesečni pritvor.

Avaz je prethodno objavio da se nesreća dogodila u Donjoj Koprivni kod Cazina, kao i da je Horozović nakon hapšenja i kriminalističke obrade predat nadležnom tužilaštvu.

Aktuelna odluka suda znači da će narednih mesec dana provesti u pritvoru, dok se troje teško povređene dece i dalje nalazi u bolnici.

Kurir.rs/Avaz

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