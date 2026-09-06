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Na magistralnom putu M-17, u mestu Bradina, danas, u nedelju, 6. septembra, u poslepodnevnim satima dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo motociklista.

Prema informacijama Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, nesreća se dogodila oko 14.10 časova, na delu magistralnog puta koji vodi prema Sarajevu.

Nakon dojave o nesreći, na mesto događaja upućene su policijske ekipe koje obavljaju uviđaj.

Istraga bi trebalo da utvrdi kako je došlo do nesreće, kao i sve okolnosti koje su prethodile tragediji.

Zbog uviđaja, saobraćaj se na ovoj deonici odvija usporeno, uz naizmenično propuštanje vozila. Zbog toga su formirane duže kolone u pravcu Sarajeva, prenosi Avaz.

Više informacija o nesreći biće poznato nakon završetka uviđaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica.

(Kurir.rs/Avaz)

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