TRAGEDIJA NA PUTU PREMA SARAJEVU! Motociklista poginuo u teškoj nesreći, formirane kilometarske kolone
- Na magistralnom putu M-17 u Bradini danas je poginuo motociklista u teškoj saobraćajnoj nesreći, oko 14.10 časova.
- Policija je obavila uviđaj, a saobraćaj se na ovoj deonici odvija usporeno, uz naizmenično propuštanje vozila.
Na magistralnom putu M-17, u mestu Bradina, danas, u nedelju, 6. septembra, u poslepodnevnim satima dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo motociklista.
Prema informacijama Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, nesreća se dogodila oko 14.10 časova, na delu magistralnog puta koji vodi prema Sarajevu.
Nakon dojave o nesreći, na mesto događaja upućene su policijske ekipe koje obavljaju uviđaj.
Istraga bi trebalo da utvrdi kako je došlo do nesreće, kao i sve okolnosti koje su prethodile tragediji.
Zbog uviđaja, saobraćaj se na ovoj deonici odvija usporeno, uz naizmenično propuštanje vozila. Zbog toga su formirane duže kolone u pravcu Sarajeva, prenosi Avaz.
Više informacija o nesreći biće poznato nakon završetka uviđaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica.
(Kurir.rs/Avaz)