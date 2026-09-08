Bosna i Hercegovina
POSVAĐAO SE SA ŽENOM, PA JE PREMLATIO: Jeziv zločin u Prnjavoru
- Policija sumnjiči Ž.J. iz Prnjavora da je nakon verbalne rasprave fizički napao ženu iz tog grada.
- Incident se dogodio 5. septembra oko 10.30 časova, a ženi je pomoć ukazana u Domu zdravlja Prnjavor.
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Policija sumnjiči Ž.J. iz Prnjavora da je u tom gradu, nakon verbalne rasprave, fizički napao ženu iz ovog grada.
Terete ga da je počinio krivično delo nanošenje telesnih povreda.
On se sumnjiči da je 5. septembra oko 10.30 časova u Prnjavoru, nakon verbalne rasprave, fizički napao ženu iz ovog grada.
Ženi pružena lekarska pomoć
Povređenoj ženi lekarska pomoć ukazana je u Domu zdravlja Prnjavor.
Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv Ž.J. će biti podnesen izveštaj o počinjenom krivičnom delu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.
(Kurir.rs/Nezavisne novine)
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