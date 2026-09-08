Slušaj vest

Osam osoba uhapšeno je u Čelincu, od kojih su dva maloletnika, jer su napali muškarca u toaletu i na parkingu jednog ugostiteljskog objekta u tom mestu.

Kako su naveli iz Policijske uprave Banjaluka, čelinačka policija uhapsila je u nedelju, 6. septembra, F.Đ. i maloletno lice, oba iz Čelinca, zbog počinjenog krivičnog dela teška telesna povreda, a lica M.A., D.P., M.P., F.K., G.M. i maloletno lice, svi iz Čelinca, zbog sumnje da su počinila krivično delo učestvovanje u tuči.

Napad počeo u toaletu, nastavljen na parkingu

- Naime, policijskoj stanici je istog dana, oko 2.10, prijavljeno da je neposredno prije prijave u toaletu ugostiteljskog objekta u Čelincu, a potom i na parking-prostoru kod navedenog ugostiteljskog objekta više nepoznatih muških lica napalo muškarca iz Čelinca koji je zadobio telesne povrede u predelu lica i nosa - naveli su iz Policijske uprave Banjaluka i dodali:

- Operativnim radom policijski službenici su utvrdili da se u vezu sa fizičkim napadima mogu dovesti napred navedena lica lišena slobode.

Na licu mesta izvršen je uviđaj, kojom prilikom su izuzeti dokazi koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog dela.

Policija otkrila koliko su alkohola imali uhapšeni

- Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod maloljetnog lica utvrđeno je prisustvo od 1,11 g/kg alkohola u organizmu, a kod lica F.Đ. prisustvo od 0,29 g/kg, kod lica M.A. prisustvo od 1,99 g/kg, kod lica D.P. prisustvo od 0,49 g/kg, G.M. prisustvo od 0,11 g/kg alkohola u organizmu", dodaju iz policije.

Povređenom muškarcu je ukazana lekarska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Prekršajni nalog i konobaru

"Licu D.K. iz Čelinca, konobaru u ugostiteljskom objektu, biće uručen prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz člana 25. Zakona o javnom redu i miru", navode iz Policijske uprave Banjaluka i dalje navode:

"Sve mere i radnje prema maloletnim licima preduzimaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa decom i maloletnicima Republike Srpske".

O svemu navedenom su obaviješteni dežurni tužilac i tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji su naložili preduzimanje neophodnih mera i radnji.