Bosna i Hercegovina
STRAVIČAN SUDAR U TUZLI: Motociklista teško povređen
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Motociklista je teško povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 06.09.2026. oko 18:45 sati u ulici Goste Lazarevića, grad Tuzla.
U nesreći je učestvovao vozač motocikla "Yamaha", Dž. O. (1995.) iz Tuzle.
Zbog zadobijenih povreda u navedenoj saobraćajnoj nezgodi, motociklista je prevezen u JZU UKC Tuzla, gdje su lekari Klinike za ortopediju kod istog konstatovali teške telesne povrede.
Potrebne radnje preduzeli su policijski službenici PU Tuzla - PS Istok.
(Kurir.rs/Dnevni avaz)
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