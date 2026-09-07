Slušaj vest

Pripadnici Hercegovačke gorske službe spasavanja (HGSS) Čitluk pronašli su u nedelju na području Međugorja beživotno telo nestale osobe.

Sarajevski Dnevni avaz prenosi da su, nakon primljene dojave o nestanku ženske osobe na području Međugorja, na teren izašli članovi HGSS Čitluk koji su pronašli nestalu osobu, nažalost bez znakova života.

Navodi se da su pripadnici HGSS Čitluk u nedelju su učestvovali i u potrazi za nestalom osobom na području Šestanovca u Hrvatskoj koja je također pronađena bez znakova života.

undefined
Foto: Avaz.ba

- Dve potrage u jednom danu, dva različita terena, ali isti zadatak, biti uz one kojima je pomoć potrebna i dati svoj maksimum. Porodicama i bližnjima preminulih izražavamo iskreno saučešće - naveli su iz HGSS Čitluk.

(Kurir.rs/Dnevni avaz/Foto: Ilustracija)

Ne propustiteBosna i HercegovinaTRAGEDIJA NA PUTU PREMA SARAJEVU! Motociklista poginuo u teškoj nesreći, formirane kilometarske kolone
ambulantno-vozilo-shutterstock-1883959411.jpg
Bosna i Hercegovina"STANJE JE LOŠE, NOĆAS SU IZGORELE KUĆE" Bukte sela između dva grada, situacija izmiče kontroli, oblast nadleću helikopteri, evo šta je izazvalo KATASTROFU
Požar u Cetinju
Bosna i HercegovinaNOVI DETALJI NAPADA NOŽEM NA UČENICE U ŠKOLI! Direktorka Azra otkrila u kakvom su stanju dve devojčice (14) koje je izbola tinejdžerka (15) u Tuzli!
Screenshot 2026-09-04 132355.png
Bosna i HercegovinaUBISTVO U SARAJEVU! Uhapšen maloletnik, za ubicom raspisana poternica!
bih.jpg