U MEĐUGORJU PRONAĐENO TELO ŽENSKE OSOBE! Pripadnici HGSS iz Čitluka i na području Hrvatske našli osobu bez znakova života
Pripadnici Hercegovačke gorske službe spasavanja (HGSS) Čitluk pronašli su u nedelju na području Međugorja beživotno telo nestale osobe.
Sarajevski Dnevni avaz prenosi da su, nakon primljene dojave o nestanku ženske osobe na području Međugorja, na teren izašli članovi HGSS Čitluk koji su pronašli nestalu osobu, nažalost bez znakova života.
Navodi se da su pripadnici HGSS Čitluk u nedelju su učestvovali i u potrazi za nestalom osobom na području Šestanovca u Hrvatskoj koja je također pronađena bez znakova života.
- Dve potrage u jednom danu, dva različita terena, ali isti zadatak, biti uz one kojima je pomoć potrebna i dati svoj maksimum. Porodicama i bližnjima preminulih izražavamo iskreno saučešće - naveli su iz HGSS Čitluk.
(Kurir.rs/Dnevni avaz/Foto: Ilustracija)