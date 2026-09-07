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DVE POTRAGE SA TRAGIČNIM KRAJEM U ISTOM DANU

DVE POTRAGE SA TRAGIČNIM KRAJEM U ISTOM DANU

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Pripadnici Hercegovačke gorske službe spasavanja (HGSS) Čitluk pronašli su u nedelju na području Međugorja beživotno telo nestale osobe.

Sarajevski Dnevni avaz prenosi da su, nakon primljene dojave o nestanku ženske osobe na području Međugorja, na teren izašli članovi HGSS Čitluk koji su pronašli nestalu osobu, nažalost bez znakova života.

Navodi se da su pripadnici HGSS Čitluk u nedelju su učestvovali i u potrazi za nestalom osobom na području Šestanovca u Hrvatskoj koja je također pronađena bez znakova života.

Foto: Avaz.ba