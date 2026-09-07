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Za Đorđa Koprenu (22) iz Banjaluke, koji je uhapšen u okviru operativne akcije "Dementor", tužilac je zatražio pritvor.

Kako je saopšteno iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koje je navelo inicijale osumnjičenog, nakon njegovog ispitivanja predloženo je određivanje pritvora za Đ.K. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga.

Postupajući tužilac uputio je predlog za određivanje pritvora Osnovnom sudu u Banjaluci.

Drogu držao u svojoj kući

Prema navodima Tužilaštva, Đ.K. je u prethodnom periodu, sve do 5. septembra 2026. godine, neovlašćeno nabavljao veću količinu marihuane, koju je držao u svojoj kući, a potom prodavao drugim osobama na području Banjaluke.

Tužilac je pritvor zatražio zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi osumnjičeni mogao da ometa krivični postupak uticajem na svedoke, kao i zbog okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi mogao da ponovi krivično delo.

O predlogu za određivanje pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.