Slušaj vest

Dete je teško povređeno kao pešak u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 5. septembra u mestu Maoča kod Brčkog.

Prema informacijama policije Brčko distrikta, nesreća se dogodila oko 22.15 časova.

Teške povrede

Dete je oko 22.50 prevezeno na Odeljenje hirurške ambulante u Brčkom, gde su mu konstatovane teške telesne povrede.

Prema informacijama policije, u saobraćajnoj nesreći učestvovali su vozač automobila marke "mercedes" i maloletno dete koje je bilo pešak.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH, dok je na mestu nesreće obavljen uviđaj.

Vozač alkotestiran

Alkotestiranjem vozača "mercedesa" nije utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti saobraćajne nesreće.

(Kurir.rs/Nezavisne)

Ne propustiteBosna i HercegovinaTRAGEDIJA NA PUTU PREMA SARAJEVU! Motociklista poginuo u teškoj nesreći, formirane kilometarske kolone
ambulantno-vozilo-shutterstock-1883959411.jpg
Bosna i HercegovinaPIJAN POKOSIO TROJE DECE, SVAKOM AMPUTIRANA DESNA NOGA! Stravične posledice jezive nesreće kod Donje Koprivne: Mališan (9) u komi, vozaču određen pritvor!
Fahret Horozović
PlanetaAUTOBUS PUN DECE SE SURVAO U PROVALIJU, PREKO 20 MRTVIH! Stravična saobraćajna nesreća na Zelenortskim Ostrvima
profimedia0837513844830x0.jpg
Bosna i HercegovinaSTRAVIČNA NESREĆA KOD DERVENTE! Automobil završio na krovu, poginula jedna osoba!
novi-radari-crna-gora-3foto-up-crne-1.jpg