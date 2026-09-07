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Dete je teško povređeno kao pešak u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 5. septembra u mestu Maoča kod Brčkog.

Prema informacijama policije Brčko distrikta, nesreća se dogodila oko 22.15 časova.

Teške povrede

Dete je oko 22.50 prevezeno na Odeljenje hirurške ambulante u Brčkom, gde su mu konstatovane teške telesne povrede.

Prema informacijama policije, u saobraćajnoj nesreći učestvovali su vozač automobila marke "mercedes" i maloletno dete koje je bilo pešak.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH, dok je na mestu nesreće obavljen uviđaj.

Vozač alkotestiran

Alkotestiranjem vozača "mercedesa" nije utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu.