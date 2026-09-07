Dete je kao pešak teško povređeno u saobraćajnoj nesreći u Maoči kod Brčkog. U nesreći je učestvovao vozač "mercedesa".
Bosna i Hercegovina
MERCEDESOM UDARIO PEŠAKA Dete teško povređeno kod Brčkog
- Dete je teško povređeno kao pešak u nesreći 5. septembra u Maoči kod Brčkog, oko 22.15 časova.
- U udesu je učestvovao vozač 'mercedesa', a dete je oko 22.50 prevezeno u Brčko gde su mu konstatovane teške povrede.
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Dete je teško povređeno kao pešak u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 5. septembra u mestu Maoča kod Brčkog.
Prema informacijama policije Brčko distrikta, nesreća se dogodila oko 22.15 časova.
Teške povrede
Dete je oko 22.50 prevezeno na Odeljenje hirurške ambulante u Brčkom, gde su mu konstatovane teške telesne povrede.
Prema informacijama policije, u saobraćajnoj nesreći učestvovali su vozač automobila marke "mercedes" i maloletno dete koje je bilo pešak.
O svemu je obavešten dežurni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH, dok je na mestu nesreće obavljen uviđaj.
Vozač alkotestiran
Alkotestiranjem vozača "mercedesa" nije utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu.
Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti saobraćajne nesreće.
(Kurir.rs/Nezavisne)
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