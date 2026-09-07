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Posle napada u Osnovnoj školi "Gornja Tuzla", u kojem je 15-godišnja devojčica nožem povredila dve učenice, redakciji "Avaza" su se obratile majke napadnutih devojčica, želeći da ukažu na ono što se, prema njihovim tvrdnjama, dešavalo pre, za vreme napada i posle.

Majke napadnutih učenica koje pohađaju deveti razred, naglašavaju da je napad bio bezrazložan te da škola nije adekvatno reagovala niti ih nakon događaja kontaktirala.

Traume devojčica



Obe tvrde za "Avaz" da nikakvog zlostavljanja niti maltretiranja devojčice koja je napala njihove ćerke, nije bilo. Naprotiv, upravo je napadačica ta koja je bila problematična, kako tvrde, i u prethodnoj školi.

Mirnesa Salihović, majka jedne od devojčica, odbacuje navode da je napadu prethodilo maltretiranje ili sukob među učenicama. Kaže da je njena ćerka s devojčicom koja je napadnuta ranije bila u dobrim odnosima te da među njima nije bilo problema.

Prema njenim rečima, njena ćerka pokušala je da zaštiti drugu devojčicu koja je bila direktna meta, nakon čega je i sama povređena.

- Nikad s njom nije imala neki sukob ili problem. Nikada mi niko iz škole, ni na roditeljskim sastancima nije rekao da je moja devojčica nju napadala ili nešto slično. Ona je odjednom u školi izvadila nož i nasrnula na njih dve. Mislim da je meta bila njena drugarica koju je moja ćerka pokušala da zaštiti. Kada je krenula da je brani, napala je i moju devojčicu. Ubola ju je u ruku, krenula prema oku. Ima traumu. Plače, ne spava i kad zaspi, skače u snu - kazala je Salihović i podvukla da niko osim asistentkinje u školi nije prišao da pomogne napadnutim devojčicama.

- Jedino je ona uzela nož od napadačice, a pedagog i pojedini nastavnici su samo stajali ne shvatajući ozbiljnost situacije - tvrdi ona.

Ona je zbog cele situacije zabrinuta za sigurnost svoje dece koja i dalje pohađaju školu.

- Verujte da ne smem. Imam još dvoje dece koja idu u ovu školu i sada me strah da ih pošaljem - navela je.

Druga majka, Elvira Ibrahimović kaže da je njena ćerka zadobila četiri ubodne rane. Tvrdi da je napad počeo iznenada.

- Moja devojčica uopšte nije komunicirala s njom. Iz čista mira je napala. Izvadila je nož iz ruksaka i počela da ih ubada, kad su joj oduzeli taj nož, izvadila je drugi. To nisu mali ubodi kako navode neki, neka dođu pa da vide kakvi su to ubodi - tvrdi Ibrahimović.

Prema njenim rečima, njena ćerka je nakon napada izašla krvava, nesvesna jer joj, kako tvrdi, niko iz škole nije pružio pomoć. Navodi da je pomoć pružio čovek iz obližnjeg ugostiteljskog objekta, nakon čega je devojčica prevezena u bolnicu.

Niko nije reagovao



Ibrahimović posebno zamera školi što niko nije reagovao u tom momentu, kako tvrdi, a nakon događaja niko nije kontaktirao porodicu da pita za zdravstveno stanje devojčice. Škola ističe da je sve preduzela u datom momentu što, kako ona kaže, nije tačno.

- Direktorka još nije nazvala da pita kako je dete. Nikome nije palo na pamet da nazove - kazala je i dodala da je napadačica već bila u školi "Simin han" i da je isto tako imala problema, da je bila problematična.

- Da nije bilo druge devojčice koju je takođe napala, ona bi moju ćerku ubila. Može pričati ko šta hoće, ali ona je to namerno uradila, išla je s tim da je probode - ističe.

Dalje navodi da njena ćerka zbog preživljenog napada ima ozbiljne posledice.

- Ima traume, plače non-stop, uveče ne spava i ne sme da bude sama - navela je Ibrahimović i dodala da će pravda izaći na svoje.