Saobraćajna nesreća u Ljubiškom, poginuo biciklista
Bosna i Hercegovina
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U LJUBUŠKOM! Poginuo maloletni biciklista
- U Ljubuškom je jutros oko 7 časova u ulici Hrvatskih branitelja poginula jedna osoba u saobraćajnoj nesreći.
- Prema nezvaničnim informacijama, u sudaru su učestvovali biciklista i motorno vozilo, a stradali biciklista je maloletan.
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Jedna osoba je poginula jutros u saobraćajnoj nesreći u Ljubuškom, saznaje portal „Avaza“.
- Za sada mogu zvanično da izjavim da se jutros oko 7:00 časova dogodila saobraćajna nesreća u ulici Hrvatskih branitelja u Ljubuškom, u kojoj je jedna osoba poginula. Istraga je u toku i više detalja biće poznato nakon završetka istrage - potvrđeno je "Avazu" iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona.
Nezvanično, u nesreći su učestvovali biciklista i motorno vozilo, biciklista je poginuo, a u pitanju je maloletno lice.
(Kurir.rs/Avaz/Foto:Ilustracija)
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