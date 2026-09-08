- Za sada mogu zvanično da izjavim da se jutros oko 7:00 časova dogodila saobraćajna nesreća u ulici Hrvatskih branitelja u Ljubuškom, u kojoj je jedna osoba poginula. Istraga je u toku i više detalja biće poznato nakon završetka istrage - potvrđeno je "Avazu" iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona.