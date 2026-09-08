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Na području mesne zajednice Prekaja u opštini Drvar, u Bosni i Hercegovini, proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara, a u selu Poljice vatra je trenutno udaljena oko 500 metara od kuća, objavili su danas banjalučki mediji.

Načelnica opštine Drvar Dušica Runić navela je da veliki broj meštana trenutno učestvuje u gašenju požara.

"Trenutno gori najmanje 200 hektara visoke šume između Drvara i Glamoča i više kilometara kvadratnih je zahvaćeno požarom u blizini kuća gde živi stanovništvo koje ima stoku", rekla je Runić.

Istakla je da dodatni problem predstavlja nedostatak vode, jer pojedina sela nemaju prirodne izvore, a tokom protekla tri dana gašenja požara potrošene su zalihe iz svih bunara.

Runić je navela da je juče u naselju Donji Kajtezi, u selu Poljice, vatra bila udaljena svega pet metara od kuća.

Dodala je da su se obratili za pomoć svim nivoima vlasti i institucijama u BiH i da je deo pomoći stigao, navodeći da dva helikoptera Oružanih snaga BiH već dva dana gase požar.

U gašenje požara, navodi se, uključile su se vatrogasne jedinice iz Banjaluke i Laktaša.