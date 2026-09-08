DODIK POSETIO HRISTOV GROB U JERUSALIMU! U Izraelu se sastao sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom Trećim (FOTO, VIDEO)
- Milorad Dodik posetio je Hristov grob u Jerusalimu i sastao se sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom Trećim.
- U Izraelu boravi kao počasni gost povodom obeležavanja deset godina od smrti Šimona Peresa.
- Prisustvovaće i prijemu povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Država.
Milorad Dodik, predsednik Stranke nezavnisnih socijaldemokrata (SNSD), posetio je danas Hristov grob u Јerusalimu.
Hristov grob prema hrišćanskoj tradiciji i istorijskim izveštajima, nalazi se u unutrašnjosti Hrama Vaskrsenja Hristovog (Bazilici Svetog groba) u Starom gradu u Јerusalimu.
RTRS navodi da se Dodik prethodno sastao sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom Trećim.
Dodik će prisustvovati obeležavanju deset godina od smrti bivšeg predsednika i premijera Izraela Šimona Peresa.
Prisustvovaće i prijemu povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Država.
Dodik u Izraelu boravi kao počasni gost povodom obeležavanja deset godina od smrti Peresa, jednog od najznačajnijih izraelskih političara i državnika.
U delegaciji Srpske je i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić.
(Kurir.rs/RTRS)