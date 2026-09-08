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Milorad Dodik, predsednik Stranke nezavnisnih socijaldemokrata (SNSD), posetio je danas Hristov grob u Јerusalimu.

Hristov grob prema hrišćanskoj tradiciji i istorijskim izveštajima, nalazi se u unutrašnjosti Hrama Vaskrsenja Hristovog (Bazilici Svetog groba) u Starom gradu u Јerusalimu.

RTRS navodi da se Dodik prethodno sastao sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom Trećim.

Dodik će prisustvovati obeležavanju deset godina od smrti bivšeg predsednika i premijera Izraela Šimona Peresa.

Prisustvovaće i prijemu povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Država.

Dodik u Izraelu boravi kao počasni gost povodom obeležavanja deset godina od smrti Peresa, jednog od najznačajnijih izraelskih političara i državnika.

U delegaciji Srpske je i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić.

(Kurir.rs/RTRS)

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