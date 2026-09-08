Nađeno telo muškarca ispred tržnog centra u Sarajevu
Bosna i Hercegovina
NAĐENO TELO MUŠKARCA ISPRED TRŽNOG CENTRA U SARAJEVU! Sumnja se da je pao sa zgrade (VIDEO)
- Telo muškarca nađeno je ispred zgrade tržnog centra na Marijin Dvoru u Sarajevu, a sumnja se da je pao sa zgrade.
- Na licu mesta je veliki broj policajaca, Hitna pomoć je konstatovala smrt, a MUP Kantona Sarajevo obavlja uviđaj.
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Telo muškarca nađeno je ispred zgrade tržnog centra na Marijin Dvoru u Sarajevu, a sumnja se da je pao sa zgrade.
Prema informacijama sa mesta događaja, na Marijinom Dvoru nalazi se veliki broj policajaca. Lekari Hitne pomoći konstatovali su smrt muškarca. Policajci MUP-a Kantona Sarajevo osigurali su ovo područje i obavljaju uviđaj.
U Operativnom centru MUP-a Kantona Sarajevo za "Avaz" su kazali da ne mogu govoriti o tome šta se tačno dogodilo.
- Imamo informaciju da se desio neki događaj i čekamo povratnu informaciju sa terena. Kad prikupimo činjenice, moći ćemo da iznesemo više informacija - rekao je dežurni operativni MUP-a KS.
(Kurir.rs/Avaz.ba)
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