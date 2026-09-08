Slušaj vest

Telo muškarca nađeno je ispred zgrade tržnog centra na Marijin Dvoru u Sarajevu, a sumnja se da je pao sa zgrade.

Prema informacijama sa mesta događaja, na Marijinom Dvoru nalazi se veliki broj policajaca. Lekari Hitne pomoći konstatovali su smrt muškarca. Policajci MUP-a Kantona Sarajevo osigurali su ovo područje i obavljaju uviđaj.

U Operativnom centru MUP-a Kantona Sarajevo za "Avaz" su kazali da ne mogu govoriti o tome šta se tačno dogodilo.

- Imamo informaciju da se desio neki događaj i čekamo povratnu informaciju sa terena. Kad prikupimo činjenice, moći ćemo da iznesemo više informacija - rekao je dežurni operativni MUP-a KS.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

Ne propustiteBosna i HercegovinaUBISTVO U SARAJEVU! Uhapšen maloletnik, za ubicom raspisana poternica!
bih.jpg
Bosna i HercegovinaPUCNJAVA U SARAJEVU, IMA RANJENIH! Opsadno stanje u gradu, napadač u bekstvu!
screenshot-1.jpg
Bosna i HercegovinaNAREĐENA HITNA OBDUKCIJA, TUŽILAŠTVO POKRENULO ISTRAGU: Misterija smrti majke i ćerke na letovanju! Umrle u razmaku od samo sat vremena
dobra voda.jpg
Bosna i HercegovinaKAMIONDŽIJE IZ BIH NAJAVILE BLOKADU GRANICA U REGIONU: "EU DA SE PROBUDI!" Protestna vožnja u Sarajevu uvod u ono što sledi ako im se ne ispune zahevi (VIDEO)
sarajevo.png