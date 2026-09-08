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Vatrogasac Emir Mujić iz Tuzle preminuo je juče, 7. septembra, tokom intervencije. Od njega su se na društvenim mrežama oprostile kolege i sugrađani, uz poruke da je svojim radom, dobrotom i vedrinom ostavio neizbrisiv trag.

"Mnogo boli, mnogo je tuge, a s druge strane, lepih sećanja na uzornog vatrogasca, čestitog čoveka i osobu koju ćemo pamtiti samo po dobrom. Rahmet tvojoj duši", napisali su na društvenim mrežama tuzlanski vatrogasci.

I druge kolege poručile su da je spremnost da pomogne drugima bila deo njegove ličnosti i da je iza sebe ostavio trag koji će dugo pamtiti njegove kolege vatrogasci.

"Ime moje... Tako smo se zvali bez obzira na to koliko smo se puta sreli tokom dana. Neizbrisiv trag ostavio si u našem timu i među svim kolegama vatrogascima. Tvoja dobrota i vedrina će se pamtiti. Rahmet duši tvojoj, ime moje...", poručio je jedan od njegovih kolega.

1/2 Vidi galeriju Požar u Banjaluci Foto: Facebook/Srpskainfo.com

Pozlilo mu nakon gašenja šumskog požara

Kako su preneli tuzlanski mediji, vatrogasac je preminuo tokom intervencije u tuzlanskom naselju Grabovica, a prema nezvaničnim informacijama, najverovatnije od posledica srčanog udara.

Navodi se da je Mujiću pozlilo nakon intervencije na gašenju šumskog požara. Uprkos tome što mu je ukazana pomoć, njegov život nije bilo moguće spasiti.