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Dva kanadera iz Hrvatske, zajedno sa vatrogascima, uspela su u nedelju da zaustave dalje ugrožavanje naselja na području Prozor-Rame u Bosni i Hercegovini, dok je stanje znatno teže na području Tomislavgrada, gde je požar zahvatio oko 14.000 hektara.

Kanaderi su tokom poslepodneva delovali na više krakova požara na području između Kupresa, Prozor-Rame i Tomislavgrada. Požar kod Prozor-Rame nije ugašen, ali više ne preti naseljima, rekao je Pero Pavlović, portparol Kriznog štaba Hercegovačko-neretvanskog kantona, prenosi HRT.

Na području Tomislavgrada situacija je i dalje veoma ozbiljna. Pomoćnik za civilnu zaštitu Kantona 10 Ivan Perić rekao je da je požar ugrozio područje od oko 14.000 hektara, što predstavlja oko tri odsto tog kantona. Na terenu su vatrogasci, civilna zaštita, dobrovoljci i mehanizacija, a probijaju se i protivpožarni koridori.

1/5 Vidi galeriju Veliki požar u Gostunu: Izgorela kuća porodice Bojović Foto: RINA

Premijer Kantona 10 Ivan Vukadin rekao je da se požar pokušava zaustaviti na dve linije, dok je načelnik Tomislavgrada Ivan Buntić potvrdio da je zatražena pomoć Oružanih snaga BiH.

Predsedavajuća Saveta ministara Bosne i Hercegovine zahvalila je hrvatskoj vladi i premijeru Andreju Plenkoviću, ističući da je ova pomoć potvrda snažnih veza dveju država i međusobne solidarnosti.