POŽAR ZAHVATIO 14.000 HEKTARA, TRAŽENA POMOĆ VOJSKE Kanaderi iz Hrvatske gase požare u BiH
- Dva kanadera iz Hrvatske i vatrogasci zaustavili su dalje ugrožavanje naselja na području Prozor-Rame, iako požar još nije ugašen.
- Na području Tomislavgrada stanje je znatno teže, jer je vatra zahvatila oko 14.000 hektara, a tražena je i pomoć Oružanih snaga BiH.
Dva kanadera iz Hrvatske, zajedno sa vatrogascima, uspela su u nedelju da zaustave dalje ugrožavanje naselja na području Prozor-Rame u Bosni i Hercegovini, dok je stanje znatno teže na području Tomislavgrada, gde je požar zahvatio oko 14.000 hektara.
Kanaderi su tokom poslepodneva delovali na više krakova požara na području između Kupresa, Prozor-Rame i Tomislavgrada. Požar kod Prozor-Rame nije ugašen, ali više ne preti naseljima, rekao je Pero Pavlović, portparol Kriznog štaba Hercegovačko-neretvanskog kantona, prenosi HRT.
Na području Tomislavgrada situacija je i dalje veoma ozbiljna. Pomoćnik za civilnu zaštitu Kantona 10 Ivan Perić rekao je da je požar ugrozio područje od oko 14.000 hektara, što predstavlja oko tri odsto tog kantona. Na terenu su vatrogasci, civilna zaštita, dobrovoljci i mehanizacija, a probijaju se i protivpožarni koridori.
Premijer Kantona 10 Ivan Vukadin rekao je da se požar pokušava zaustaviti na dve linije, dok je načelnik Tomislavgrada Ivan Buntić potvrdio da je zatražena pomoć Oružanih snaga BiH.
Predsedavajuća Saveta ministara Bosne i Hercegovine zahvalila je hrvatskoj vladi i premijeru Andreju Plenkoviću, ističući da je ova pomoć potvrda snažnih veza dveju država i međusobne solidarnosti.
Požari koji poslednjih dana pogađaju region odneli su i život jednog vatrogasca. Podsetimo, vatrogasac Emir Mujić iz Tuzle preminuo je tokom intervencije nakon gašenja šumskog požara u naselju Grabovica.
(Kurir.rs/Klix)