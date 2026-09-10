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On je danas sproveden u Republičko javno tužilaštvo gde su ga sproveli pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS.

Inače, protiv njega je Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS podnijela Republičkom javnom tužilaštvu izveštaj o počinjenom krivičnom delu teško ubistvo u pokušaju, u vezi sa krivičnim delom saizvršilaštvo.

Bartula se sumnjiči da je po uputama i planu prvoosumnjičenog Đorđa Ždrale iz Istočnog Sarajeva učestvovao 2. avgusta ove godine u pokušaju ubistva Koste Pandurevića u Istočnom Novom Sarajevu, nakon čega je sa prvoosumnjičenim pobegao u pravcu Federacije BiH sa ciljem daljeg skrivanja i onemogućavanja pronalaska od strane organa gonjenja.

Za njim je bila raspisana potraga, a sumnjalo se da je navodno Bartula upravljao automobilom iz kojeg je Ždrale pucao na Kostu Pandurevića.

(Kurir.rs/Nezavisne)

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