PREDAO SE BARTULA: Pomagao Ždrali nakon pokušaja ubistva Pandurevića (VIDEO)
- Dalibor Bartula iz Istočnog Sarajeva predao se 9. septembra i sproveden je u Republičko javno tužilaštvo RS.
- Sumnjiči se da je pomagao Đorđu Ždrali nakon pokušaja ubistva Koste Pandurevića u Istočnom Novom Sarajevu, 2. avgusta ove godine.
On je danas sproveden u Republičko javno tužilaštvo gde su ga sproveli pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS.
Inače, protiv njega je Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS podnijela Republičkom javnom tužilaštvu izveštaj o počinjenom krivičnom delu teško ubistvo u pokušaju, u vezi sa krivičnim delom saizvršilaštvo.
Bartula se sumnjiči da je po uputama i planu prvoosumnjičenog Đorđa Ždrale iz Istočnog Sarajeva učestvovao 2. avgusta ove godine u pokušaju ubistva Koste Pandurevića u Istočnom Novom Sarajevu, nakon čega je sa prvoosumnjičenim pobegao u pravcu Federacije BiH sa ciljem daljeg skrivanja i onemogućavanja pronalaska od strane organa gonjenja.
Za njim je bila raspisana potraga, a sumnjalo se da je navodno Bartula upravljao automobilom iz kojeg je Ždrale pucao na Kostu Pandurevića.
(Kurir.rs/Nezavisne)