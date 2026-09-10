Brojni građani osetili su zemljotres jačine 2,8 stepeni Rihterove skale, koji je zabeležen u blizini Visokog danas u 14:15 časova.

Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar zemljotresa bio je 19 kilometara severozapadno od Sarajeva , odnosno pet kilometara od Visokog.

U komentarima na veb stranici EMSC-a, građani su istakli da se "zaista dobro trese", a da je udar bio "kratak, ali jak".