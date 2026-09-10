Slušaj vest

Brojni građani osetili su zemljotres jačine 2,8 stepeni Rihterove skale, koji je zabeležen u blizini Visokog danas u 14:15 časova.

Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar zemljotresa bio je 19 kilometara severozapadno od Sarajeva, odnosno pet kilometara od Visokog.

U komentarima na veb stranici EMSC-a, građani su istakli da se "zaista dobro trese", a da je udar bio "kratak, ali jak".

(Kurir.rs/Avaz.ba)

Ne propustitePlanetaZEMLJOTRES POGODIO GRČKU! Evo gde je lociran epicentar
zeljotres.jpg
PlanetaJAK ZEMLJOTRES U JAPANU; Potres jačine 5,6 stepeni pogodio ostrvo Honšu
japan zemljotres
PlanetaOTKRIVEN UZROK KATASTROFE U NEPALU! Stižu strašne vesti i još jeziviji snimci HORORA iz podnožja vrha sveta! (FOTO/VIDEO)
NEpal 2.jpg
PlanetaNESTALO NA STOTINE PLANINARA I TURISTA, IMA MRTVIH! Novi JEZIVI snimci katastrofe na Himalajima, otkriveno šta ju je prouzrokovalo?! (FOTO/VIDEO)
Nepal.png