Epicentar zemljotresa bio je pet kilometara od Visokog
Bosna i Hercegovina
ZEMLJOTRES U BOSNI I HERCEGOVINI! Udar bio "kratak, ali jak", evo gde se zatreslo
- Zemljotres jačine 2,8 stepeni Rihterove skale zabeležen je danas u 14:15 u blizini Visokog.
- Prema EMSC-u, epicentar je bio 19 kilometara severozapadno od Sarajeva, odnosno pet kilometara od Visokog.
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Brojni građani osetili su zemljotres jačine 2,8 stepeni Rihterove skale, koji je zabeležen u blizini Visokog danas u 14:15 časova.
Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar zemljotresa bio je 19 kilometara severozapadno od Sarajeva, odnosno pet kilometara od Visokog.
U komentarima na veb stranici EMSC-a, građani su istakli da se "zaista dobro trese", a da je udar bio "kratak, ali jak".
(Kurir.rs/Avaz.ba)
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