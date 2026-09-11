DVE STRAVIČNE SAOBRAĆAJKE U BANJALUCI! Automobil se prevrnuo na krov u kružnom toku, sudar "golfa" i "pežoa" na zapadnom tranzitu, stvaraju se velike gužve!
- U Banjaluci je noćas automobil završio na krovu u kružnom toku kod kafića 'Škoripion', a na lice mesta stigle su policija i dve ekipe Hitne pomoći.
- Jutros je na zapadnom tranzitu došlo do sudara 'golfa' i 'pežoa' kod salona 'Como', što ej dovelo do velikih gužvi.
Na raskrsnici Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Ulice Majke Jugovića u Banjaluci, kod kafića "Škoripion", gde su u toku izgradnja kružne raskrsnice, noćas oko jedan čas dogodila se teža saobraćajna nesreća.
Automobil se prevrnuo na krov u kružnom toku
U nezgodi je učestvovao jedan automobil, koji se prevrnuo na krov u samom kružnom toku, a na lice mesta stigli su pripadnici policije i dva vozila Hitne pomoći, što upućuje na mogućnost da ima povređenih.
Za sada nema zvaničnih informacija o broju povređenih, kao ni o težini njihovih povreda. Nije poznato ni kako je došlo do saobraćajne nezgode. Više informacija očekuje se nakon završetka policijskog uviđaja, piše "Glas Srpske".
Udes na zapadnom tranzitu u Banjaluci, gužva u saobraćaju
Sudar dva automobila dogodio se jutros na zapadnom tranzitu u Banjaluci, što je prouzrokovalo velike saobraćajne gužve. U udesu koji se dogodio kod salona nameštaja "Como" učestvovali su automobili "pežo" i "golf", pišu "Nezavisne novine".
Na autima je pričinjena materijalna šteta, a nije poznato da li ima povređenih osoba. Na ovoj deonici puta stvorile su se velike kolone vozila.
(Kurir.rs/Glas Srpske/Nezavisne/Foto: Ilustracija)