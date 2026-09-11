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Na raskrsnici Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Ulice Majke Jugovića u Banjaluci, kod kafića "Škoripion", gde su u toku izgradnja kružne raskrsnice, noćas oko jedan čas dogodila se teža saobraćajna nesreća.

Automobil se prevrnuo na krov u kružnom toku

U nezgodi je učestvovao jedan automobil, koji se prevrnuo na krov u samom kružnom toku, a na lice mesta stigli su pripadnici policije i dva vozila Hitne pomoći, što upućuje na mogućnost da ima povređenih.

Za sada nema zvaničnih informacija o broju povređenih, kao ni o težini njihovih povreda. Nije poznato ni kako je došlo do saobraćajne nezgode. Više informacija očekuje se nakon završetka policijskog uviđaja, piše "Glas Srpske".

Udes na zapadnom tranzitu u Banjaluci, gužva u saobraćaju

Sudar dva automobila dogodio se jutros na zapadnom tranzitu u Banjaluci, što je prouzrokovalo velike saobraćajne gužve. U udesu koji se dogodio kod salona nameštaja "Como" učestvovali su automobili "pežo" i "golf", pišu "Nezavisne novine".

Na autima je pričinjena materijalna šteta, a nije poznato da li ima povređenih osoba. Na ovoj deonici puta stvorile su se velike kolone vozila.

(Kurir.rs/Glas Srpske/Nezavisne/Foto: Ilustracija)

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