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Milorad Dodik, lider SNSD-a, rekao je da bi ovog meseca ponovo trebalo da poseti Rusiju, gde bi zajedno sa srpskim članom Predsedništva BiH Željkom Cvijanović razgovarao sa predsednikom RusijeVladimirom Putinom.

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Željka Cvijanović Foto: Printscreen/X

- Uskoro bi Željka Cvijanović i ja trebali da posetimo Rusiju i razgovaramo sa predsednikom Putinom, a možda bi i Savo trebalo da ide sa nama - rekao je Dodik na tribini SNSD-a u Kotor Varošu.

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Vladimir Putin Foto: Mikhail METZEL / AFP / Profimedia

Dodao je da se iz Izraelavratio nedavno, ali da je ponovo dobio poziv da 16. septembra bude gost na sastanku sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.

- Treba da razgovaramo o projektima koji su nama važni - rekao je Dodik.

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Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Dodik je to rekao, komentarišući navode pojedinih političara da na takve sastanke ide zbog izbora.

- Eto, nek idu i oni kad je tako lako i kad je zbog izbora - rekao je Dodik.

(Kurir.rs/Nezavisne)

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