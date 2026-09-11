DODIK OTKRIVA: Uskoro se sastaje sa dvojicom svetskih lidera!
- Dodik je najavio da bi ovog meseca ponovo trebalo da poseti Rusiju sa Željkom Cvijanović i da razgovaraju sa Vladimirom Putinom.
- Rekao je i da je dobio poziv da 16. septembra bude gost na sastanku sa Benjaminom Netanjahuom.
Milorad Dodik, lider SNSD-a, rekao je da bi ovog meseca ponovo trebalo da poseti Rusiju, gde bi zajedno sa srpskim članom Predsedništva BiH Željkom Cvijanović razgovarao sa predsednikom RusijeVladimirom Putinom.
- Uskoro bi Željka Cvijanović i ja trebali da posetimo Rusiju i razgovaramo sa predsednikom Putinom, a možda bi i Savo trebalo da ide sa nama - rekao je Dodik na tribini SNSD-a u Kotor Varošu.
Dodao je da se iz Izraelavratio nedavno, ali da je ponovo dobio poziv da 16. septembra bude gost na sastanku sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.
- Treba da razgovaramo o projektima koji su nama važni - rekao je Dodik.
Dodik je to rekao, komentarišući navode pojedinih političara da na takve sastanke ide zbog izbora.
- Eto, nek idu i oni kad je tako lako i kad je zbog izbora - rekao je Dodik.
(Kurir.rs/Nezavisne)