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Opštinski sud u Tuzli potvrdio je optužnicu Tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv A. E. zbog krivičnog dela nasilje u porodici. Nju terete za zlostavljanje vanbračnog supruga.

Prema navodima optužnice, A. E. je nasiljem, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozila mir, telesnu celovitost i psihičko zdravlje svog vanbračnog supruga.

"Optužnica je potvrđena zbog krivičnog dela iz člana 222. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. A. E. ima pravo da u roku od 15 dana od dana dostavljanja optužnice podnese prethodne prigovore", saopšteno je.

Potvrđivanje optužnice ne znači da je optužena proglašena krivom. O njenoj krivici odlučivaće sud u postupku.

(Kurir.rs/Klix)

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