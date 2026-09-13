Bosna i Hercegovina
TEŠKA SAOBRAĆAJKA U BORKOVIĆIMA: Povređene tri osobe, morali da intervenišu vatrogasci
- U Borkovićima je jutros došlo do saobraćajne nesreće, potvrđeno je iz Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka.
- U nezgodi, koja se dogodila u 9.10 časova, povređene su tri osobe.
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Tri osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u Borkovićima, potvrđeno je iz Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka.
Kako je navedeno u objavi Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka, intervenisali su zbog saobraćajne nezgode u 9.10 časova.
Tom prilikom povređene su tri osobe.
Vatrogasci su na mestu nezgode intervenisali u okviru tehničke intervencije.
(Kurir.rs/Nezavisne novine)
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