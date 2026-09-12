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U saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u Borkovićima kod Banjaluke povređene su tri osobe, saopštili su vatrogasci.

Nesreća se dogodila juče oko 9.10 časova, a kako je "Srpskainfo" ranije objavila, u njoj je učestvovao jedan automobil.

Prema fotografijama koje je objavila Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka, automobil je sleteo sa puta i prevrnuo se na bok.

Na lice mesta odmah su izašli vatrogasci, policija i Hitna pomoć.