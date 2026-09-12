U Borkovićima kod Banjaluke juče je u saobraćajnoj nesreći povređeno troje ljudi, saopštili su vatrogasci.
Bosna i Hercegovina
AUTOMOBIL SLETEO S PUTA I PREVRNUO SE! Troje povređenih u nesreći kod Banjaluke
- Nesreća se dogodila oko 9.10 časova, kada je automobil sleteo sa puta i prevrnuo se na bok.
Slušaj vest
U saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u Borkovićima kod Banjaluke povređene su tri osobe, saopštili su vatrogasci.
Nesreća se dogodila juče oko 9.10 časova, a kako je "Srpskainfo" ranije objavila, u njoj je učestvovao jedan automobil.
Prema fotografijama koje je objavila Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka, automobil je sleteo sa puta i prevrnuo se na bok.
Na lice mesta odmah su izašli vatrogasci, policija i Hitna pomoć.
Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, a obustave saobraćaja nije bilo.
(Kurir.rs/atvbl.rs)
Reaguj
Komentariši