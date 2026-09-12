Slušaj vest

U saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u Borkovićima kod Banjaluke povređene su tri osobe, saopštili su vatrogasci.

Nesreća se dogodila juče oko 9.10 časova, a kako je "Srpskainfo" ranije objavila, u njoj je učestvovao jedan automobil.

Prema fotografijama koje je objavila Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka, automobil je sleteo sa puta i prevrnuo se na bok.

Na lice mesta odmah su izašli vatrogasci, policija i Hitna pomoć.

Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, a obustave saobraćaja nije bilo.

(Kurir.rs/atvbl.rs)

Ne propustiteHrvatskaSAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD ŠKOLE NA ISTOKU HRVATSKE Vozač probio zaštitnu ogradu, automobil se više puta prevrnuo: Nije mu bilo spasa
bandera hitna pomoć
HrvatskaAUTOMOBIL SE ZAKUCAO U STUB JAVNE RASVETE NA NADVOŽNJAKU! Dve osobe poginule na licu mesta, užas kod Velike Gorice!
shutterstock_2402336037.jpg
Bosna i HercegovinaDVE STRAVIČNE SAOBRAĆAJKE U BANJALUCI! Automobil se prevrnuo na krov u kružnom toku, sudar "golfa" i "pežoa" na zapadnom tranzitu, stvaraju se velike gužve!
4.jpg
Bosna i HercegovinaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U LJUBUŠKOM! Poginuo maloletni biciklista
vozilo hitne pomoći u Bosni i Hercegovini