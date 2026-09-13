Slušaj vest

Policijski službenici Tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga PU Bugojno 11.09.2026. godine, u vremenskom periodu od 21:45 do 22:45 sati, u mestu Čaušlije bb, opština Bugojno, sprovodeći planske aktivnosti iz svoje nadležnosti, uz saglasnost dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Travnik, a na osnovu usmene naredbe Opštinskog suda Bugojno, izvršili su pretres kuće, okućnice i pomoćnih objekata koje koristi lice J.J., rođen 1974. godine, iz Bugojna.

Prilikom pretresa pronađeno je osam zasađenih stabljika koje izgledom i morfološkim karakteristikama asociraju na opojnu drogu kanabis.

U saradnji sa nadležnim Kantonalnim tužilaštvom, protiv osumnjičenog lica preduzimaju se zakonom propisane mere i radnje.

(Kurir.rs/Dnevni Avaz)

Ne propustiteBosna i HercegovinaAUTOMOBIL SLETEO S PUTA I PREVRNUO SE! Troje povređenih u nesreći kod Banjaluke
policija.jpg
Bosna i HercegovinaUŽAS KOD KOLOSEUMA! Bosanac pretio turistima, bio NAORUŽAN, policija ga jedva savladala, evo šta su mu našli u hotelskoj sobi, nije bio sam!
koloseum-7.jpg
Bosna i HercegovinaTUZLANKA OPTUŽENA ZA NASILJE U PORODICI! Terete je da je zlostavljala nevenčanog supruga
shutterstock_2285488797.jpg
Bosna i HercegovinaDODIK OTKRIVA: Uskoro se sastaje sa dvojicom svetskih lidera!
Screenshot 2026-04-21 142106.png