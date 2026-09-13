Policijski službenici Tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga PU Bugojno 11.09.2026. godine, u vremenskom periodu od 21:45 do 22:45 sati, u mestu Čaušlije bb, opština Bugojno, sprovodeći planske aktivnosti iz svoje nadležnosti, uz saglasnost dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Travnik, a na osnovu usmene naredbe Opštinskog suda Bugojno, izvršili su pretres kuće, okućnice i pomoćnih objekata koje koristi lice J.J., rođen 1974. godine, iz Bugojna.