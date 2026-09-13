Bosna i Hercegovina
MLADIĆ (19) UHAPŠEN ZBOG TEŠKOG RAZBOJNIŠTVA: Evo šta mu se sve stavlja na teret
Slušaj vest
Policijski službenici PU Ilidža 11.09.2026. godine, u 20:30 sati uhapsili su mladića iz Sarajeva.
Reč je o Kemalu Aliću, rođenom 2007. godine.
Za njim je bila raspisana operativna potraga od strane PU Ilidža, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična dela teška krađa i razbojništvo.
O navedenom je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uhapšeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.
Reaguj
Komentariši