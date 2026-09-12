"UPOZNAJTE SRPSKO STRADANJE": Kampanja Memorijalnog centra Republike Srpske na pet lokacija u Rimu
- Memorijalni centar Republike Srpske od 7. do 13. septembra vodi kampanju 'Upoznajte srpsko stradanje' na pet lokacija u Rimu, među njima Pjaca dela Republika, Via Nacionalе i prostor kod Vatikana.
- Cilj je da se priča o srpskim žrtvama čuje van srpskog prostora, a kampanja je posle Njujorka i Beča stigla u Rim uz podršku Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.
Međunarodna kampanja "Upoznajte srpsko stradanje", u organizaciji Memorijalnog centra Republike Srpske, predstavlja od 7. do 13. septembra sadržaje o stradanju Srba na pet lokacija u Rimu, među kojima su Pjaca dela Republika, Via Nacionalе i područje u blizini Vatikana, saopšteno je danas iz tog centra.
Tokom sedam dana, sadržaji o srpskim žrtvama dostupni su građanima Rima i turistima iz različitih delova sveta koji svakodnevno prolaze tim lokacijama.
Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić izjavio je da je jedan od ključnih ciljeva kampanje predstavljanje priče o srpskom stradanju izvan granica srpskog prostora.
"U trenutku kada se na srpski narod vrše politički pritisci, posebno je važno da se naš glas čuje i izvan granica naših prostora. Jednostavno, ne smemo da dozvolimo da bilo ko u svetu određuje koje će žrtve biti pomenute, a koje prećutane i da političke odluke i politički pritisci postanu zamena za činjenice", rekao je Bojić.
On je istakao da je cilj da se glas srpskih žrtava čuje na najvažnijim mestima u svetu.
"Ako se govori o žrtvama, onda moraju da se pomenu sve žrtve. Ako se traži suočavanje, svi moraju da se suoče i zapitaju se zašto niko nije odgovarao za brojne i masovne zločine nad Srbima", poručio je Bojić.
Kako je navedeno, izbor Rima nije slučajan, imajući u vidu značaj Italije u Evropi, kao i njenu dugogodišnju uključenost u politička i bezbednosna dešavanja na Balkanu.
Poseban značaj ima učešće Italije u međunarodnoj misiji KFOR na Kosovu i Metohiji, gde je italijanski kontingent među najznačajnijima u sastavu misije koja je u pokrajini prisutna od 1999. godine.
Italijanski istraživač u Fondaciji Makijaveli Lorenco Bernaskoni ocenio je da je tema ratova u bivšoj Jugoslaviji i dalje nedovoljno poznata italijanskoj javnosti.
On je ukazao da je Balkan geografski veoma blizu Italiji, ali da je poznavanje događaja iz devedesetih godina među italijanskom javnošću daleko od tog geografskog susedstva.
"Aktivnost i doprinos Memorijalnog centra Republike Srpske, iz mog ugla gledano, predstavljaju važan doprinos, jer daju glas žrtvama koje u prvim godinama nakon sukoba nisu našle mnogo prostora u medijima, zapravo gotovo nikakav", naveo je Bernaskoni.
Posebno je ukazao na stradanje srpskih civila, o kojem se, kako je ocenio, nakon rata malo govorilo.
Memorijalni centar značajan deo svog rada zasniva na svedočenjima ljudi, a do sada je prikupljeno više od 1.500 audio-vizuelnih svedočenja o stradanju civila, progonima, gubitku članova porodica i životima promenjenim ratom.
Međunarodna digitalna kampanja "Upoznajte srpsko stradanje" u Rimu traje do 13. septembra, a nakon Njujorka i Beča, italijanska prestonica je nova lokacija kampanje čiji je cilj da priču o srpskom stradanju predstavi evropskoj i svetskoj javnosti.
Kampanja se realizuje uz podršku Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.
Kurir.rs/Agencije