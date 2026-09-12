Sadržaji o srpskim žrtvama dostupni su građanima Rima i turistima

Sadržaji o srpskim žrtvama dostupni su građanima Rima i turistima

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Međunarodna kampanja "Upoznajte srpsko stradanje", u organizaciji Memorijalnog centra Republike Srpske, predstavlja od 7. do 13. septembra sadržaje o stradanju Srba na pet lokacija u Rimu, među kojima su Pjaca dela Republika, Via Nacionalе i područje u blizini Vatikana, saopšteno je danas iz tog centra.

Tokom sedam dana, sadržaji o srpskim žrtvama dostupni su građanima Rima i turistima iz različitih delova sveta koji svakodnevno prolaze tim lokacijama.

Foto: Tanjug / Srđan Ilić - Zoran Žestić

Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić izjavio je da je jedan od ključnih ciljeva kampanje predstavljanje priče o srpskom stradanju izvan granica srpskog prostora.

"U trenutku kada se na srpski narod vrše politički pritisci, posebno je važno da se naš glas čuje i izvan granica naših prostora. Jednostavno, ne smemo da dozvolimo da bilo ko u svetu određuje koje će žrtve biti pomenute, a koje prećutane i da političke odluke i politički pritisci postanu zamena za činjenice", rekao je Bojić.

Foto: Tanjug/sava Radovanović

On je istakao da je cilj da se glas srpskih žrtava čuje na najvažnijim mestima u svetu.

"Ako se govori o žrtvama, onda moraju da se pomenu sve žrtve. Ako se traži suočavanje, svi moraju da se suoče i zapitaju se zašto niko nije odgovarao za brojne i masovne zločine nad Srbima", poručio je Bojić.

Kako je navedeno, izbor Rima nije slučajan, imajući u vidu značaj Italije u Evropi, kao i njenu dugogodišnju uključenost u politička i bezbednosna dešavanja na Balkanu.

Poseban značaj ima učešće Italije u međunarodnoj misiji KFOR na Kosovu i Metohiji, gde je italijanski kontingent među najznačajnijima u sastavu misije koja je u pokrajini prisutna od 1999. godine.

Italijanski istraživač u Fondaciji Makijaveli Lorenco Bernaskoni ocenio je da je tema ratova u bivšoj Jugoslaviji i dalje nedovoljno poznata italijanskoj javnosti.

Foto: Tanjug / Srđan Ilić - Zoran Žestić

On je ukazao da je Balkan geografski veoma blizu Italiji, ali da je poznavanje događaja iz devedesetih godina među italijanskom javnošću daleko od tog geografskog susedstva.

"Aktivnost i doprinos Memorijalnog centra Republike Srpske, iz mog ugla gledano, predstavljaju važan doprinos, jer daju glas žrtvama koje u prvim godinama nakon sukoba nisu našle mnogo prostora u medijima, zapravo gotovo nikakav", naveo je Bernaskoni.

Foto: Printskrin

Posebno je ukazao na stradanje srpskih civila, o kojem se, kako je ocenio, nakon rata malo govorilo.

Memorijalni centar značajan deo svog rada zasniva na svedočenjima ljudi, a do sada je prikupljeno više od 1.500 audio-vizuelnih svedočenja o stradanju civila, progonima, gubitku članova porodica i životima promenjenim ratom.

Međunarodna digitalna kampanja "Upoznajte srpsko stradanje" u Rimu traje do 13. septembra, a nakon Njujorka i Beča, italijanska prestonica je nova lokacija kampanje čiji je cilj da priču o srpskom stradanju predstavi evropskoj i svetskoj javnosti.

Kampanja se realizuje uz podršku Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.