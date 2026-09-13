Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć na magistralnom putu Banjaluka-Laktaši, u mestu Zalužani, a u sudaru automobila i motocikla jedna osoba je stradala. Nesreća se dogodila 12. septembra oko 22:45 časova, prenosi Provjereno.info.

U sudaru je motociklista zadobio teške povrede i prevezen je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, gde je, uprkos naporima lekara, preminuo. Više informacija o okolnostima nesreće biće poznato nakon uviđaja.

(Kurir.rs/Provjereno.info/Nezavisne)

Ne propustiteBosna i HercegovinaINCIDENT U ZALUŽANIMA: Mladi policajac se ranio dok je čistio oružje, zbrinut u bolnici
policija-i-hitna-pomoc-u-bosni.jpg
Bosna i HercegovinaONI ĆE BRANITI SRPSKU: Ovako je izgledalo prvo postrojavanje Žandarmerije uz himnu (FOTO)
rtrs1.jpg
Bosna i HercegovinaKARAMBOL KOD BANJALUKE: Lančani sudar u Zalužanima, slupalo se 10 automobila!
at-v.jpg
Bosna i HercegovinaTEŠKA SAOBRAĆAJKA U BORKOVIĆIMA: Povređene tri osobe, morali da intervenišu vatrogasci
shutterstock-2152640437.jpg