Nesreća se dogodila 12. septembra oko 22:45 časova
tragedija na putu!
TEŠKA NESREĆA KOD BANJALUKE: Sudar motora i automobila, motociklista podlegao povredama!
- Na magistralnom putu Banjaluka-Laktaši, u Zalužanima, sudarili su se automobil i motocikl, a nesreća se dogodila 12. septembra oko 22:45.
- Motociklista je zadobio teške povrede, prevezen je u UKC Republike Srpske u Banjaluci, ali je preminuo.
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć na magistralnom putu Banjaluka-Laktaši, u mestu Zalužani, a u sudaru automobila i motocikla jedna osoba je stradala. Nesreća se dogodila 12. septembra oko 22:45 časova, prenosi Provjereno.info.
U sudaru je motociklista zadobio teške povrede i prevezen je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, gde je, uprkos naporima lekara, preminuo. Više informacija o okolnostima nesreće biće poznato nakon uviđaja.
(Kurir.rs/Provjereno.info/Nezavisne)
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