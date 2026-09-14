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U Mostaru je juče u poslepodnevnim satima došlo do pljačke ispred zgrade "Mostarka" kada su maskirani i naoružani napadači presreli obezbeđenje prilikom polaganja novca u sef.

Kako je potvrdila glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK) Ilijana Miloš, do incidenta je došlo oko 15:40 sati. Kako navodi, sve se dogodilo ispred poslovnice banke dok su čuvari nosili u trezor novac različitih kompanija.

- Danas, oko 15:40 sati, Policijska uprava Mostar zaprimila je prijavu da su u Ulici Dubrovačka, u Mostaru, ispred zgrade 'Mostarka', prilikom polaganja novca u sef banke, dve maskirane, za sada nepoznate osobe presrele dva zaštitara koji su obavljali navedene poslove - kazala je Miloš.

Uz pretnju vatrenim oružjem, od obezbeđenja je oteta za sada neutvrđena količina novca, a nakon čega su počinioci pobegli.

- Policijski službenici preduzimaju potrebne mere i radnje na rasvetljavanju događaja, utvrđivanju identiteta i pronalasku počinioca - istakla je Miloš.

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