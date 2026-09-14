UŽAS U SRPSKOJ! Teška nesreća kod Gradiške, poginula jedna osoba!
- Na magistralnom putu Gradiška - Banjaluka, u mestu Rovine, noćas je u sudaru 'opela' i 'mercedesa' poginuo A.V. iz Gradiške.
- Nesreća se dogodila u 1:15 časova, a D.M. iz Laktaša i suvozač D.D. zadobili su povrede.
- A.V. je prevezen u UKC Republike Srpske u Banjaluci, gde je preminuo od zadobijenih povreda.
U teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Gradiška - Banjaluka, u mestu Rovine, Gradiška, noćas, 13. septembra, stradao je vozač automobila marke "opel", A.V. iz Gradiške. Nesreća se, kako je saopšteno iz Policijske uprave Gradiška, dogodila u 1:15 časova.
- Učestvovali su automobil "opel" kojim je upravljalo lice A.V. iz Gradiške i automobil "mercedes" kojim je upravljalo lice D.M. iz Laktaša. Osoba D.M. je zadobila lake telesne povrede, a A.V. i suvozač automobila mercedes D.D. iz Laktaša, zadobili su teške telesne povrede - navode iz policije.
Kako navode, lice A.V. je prevezeno na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, gde je usled zadobijenih povreda preminulo.
- Uviđaj su na licu mesta izvršili službenici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Gradiška, a o svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji se izjasnio da se, po kompletiranju predmeta, dostavi izveštaj o preduzetim merama i radnjama - dodaju iz PU Gradiška.
(Kurir.rs/Nezavisne/Foto: Ilustracija)