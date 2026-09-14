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U teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Gradiška - Banjaluka, u mestu Rovine, Gradiška, noćas, 13. septembra, stradao je vozač automobila marke "opel", A.V. iz Gradiške. Nesreća se, kako je saopšteno iz Policijske uprave Gradiška, dogodila u 1:15 časova.

- Učestvovali su automobil "opel" kojim je upravljalo lice A.V. iz Gradiške i automobil "mercedes" kojim je upravljalo lice D.M. iz Laktaša. Osoba D.M. je zadobila lake telesne povrede, a A.V. i suvozač automobila mercedes D.D. iz Laktaša, zadobili su teške telesne povrede - navode iz policije.

Kako navode, lice A.V. je prevezeno na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, gde je usled zadobijenih povreda preminulo.

- Uviđaj su na licu mesta izvršili službenici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Gradiška, a o svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji se izjasnio da se, po kompletiranju predmeta, dostavi izveštaj o preduzetim merama i radnjama - dodaju iz PU Gradiška.

(Kurir.rs/Nezavisne/Foto: Ilustracija)

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