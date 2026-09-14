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Za četiri godine broj stanovnika u Republici Srpskoj smanjen je za više od 22.000, a starijih od 65 godina povećan za čak 17.000, pokazuju podaci Zavoda za statistiku RS.

Prema proceni stanovništva, kako se navodi, RS je 2021. godine imala 1.128.309 stanovnika, dok je 2025. procenjeni broj pao na 1.105.469.

To znači da je za samo četiri godine broj stanovnika smanjen za 22.840, odnosno oko dva odsto, preneli su banjalučki mediji.

Dalje se navodi da je broj dece uzrasta od nula do 14 godina smanjen je sa 150.053 u 2021. na 142.679 u 2025. godini, što znači da je RS za četiri godine ostala bez više od 7.300 dece u ove tri najmlađe starosne grupe.

Istovremeno, broj stanovnika starijih od 65 godina porastao je sa 239.117 na 256.389, što je povećanje od čak 17.272 ljudi, odnosno više od sedam odsto.

Podaci Republičkog zavoda za statistuku pokazuju da se smanjuje i broj stanovnika u dobi od 15. do 64. godine. Njihov broj je sa oko 739.000 u 2021. pao je na oko 706.000 u 2025. godini. To je smanjenje od približno 33.000 ljudi.