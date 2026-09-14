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Kako je saopšteno iz Policijske uprave Istočno Sarajevo, pripadnici Policijske stanice Rogaticauhapsili su M.B., zbog sumnje da je počinio krivično delo pokušaj ubistva.

- Lice M.B. se sumnjiči da je 12. septembra u Rogatici, nakon tuče sa Z.J., vozilom "reno" udario u vozilo "folksvagen ap" u vlasništvu Z.J. a zatim i u njega, nanevši mu teške telesne povrede - navodi iz policije.

Pojašnjavaju da je Z.J. ukazana lekarska pomoć u Univerzitetskoj bolnici u Foči, gde je zadržan na lečenju.