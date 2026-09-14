Zbog sumnje da je u subotu, 12. septembra, nakon tuče, pokušao da ubije sugrađanina automobilom, policija je uhapsila M.B. iz Rogatice
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POKUŠAJ UBISTVA U ROGATICI: Posle tuče sugrađanina udario automobilom!
- Policija u Rogatici uhapsila je M.B. zbog sumnje da je nakon tuče pokušao da ubije sugrađanina automobilom.
- Prema navodima policije, M.B. je vozilom udario u automobil Z.J. i potom u njega, nanoseći mu teške telesne povrede.
- Z.J. je zbrinut u Univerzitetskoj bolnici u Foči i zadržan je na lečenju.
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Kako je saopšteno iz Policijske uprave Istočno Sarajevo, pripadnici Policijske stanice Rogaticauhapsili su M.B., zbog sumnje da je počinio krivično delo pokušaj ubistva.
- Lice M.B. se sumnjiči da je 12. septembra u Rogatici, nakon tuče sa Z.J., vozilom "reno" udario u vozilo "folksvagen ap" u vlasništvu Z.J. a zatim i u njega, nanevši mu teške telesne povrede - navodi iz policije.
Pojašnjavaju da je Z.J. ukazana lekarska pomoć u Univerzitetskoj bolnici u Foči, gde je zadržan na lečenju.
- Uviđaj na licu mesta vršen je pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo - dodaju.
(Kurir.rs/Nezavisne)
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