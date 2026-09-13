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Policijski službenici Jedinice za saobraćaj MUP-a Kantona Sarajevo 12.09.2026. godine u 20:30 sati uhapsili su muškarca inicijala J.A. iz Sarajeva, rođen 1981. godine.

On je uhapšen zbog nastavljanja sa činjenjem prekršaja Nepostupanja po znakovima koje daju ovlaštena lica iz člana 152., Upravljanja motornim vozilom na kojem se nalaze postavljene nepripadajuće registarske tablice iz člana 209., Upravljanja motornim vozilom poslije isteka važnosti potvrde o registraciji duže od 30 dana iz člana 211… i Upravljanja motornim vozilom pod uticajem opojnih droga iz člana 42a važećeg Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, te nastavljanja činjenja prekršaja Nepostupanja po zakonitom naređenju ovlaštenih službenih lica iz člana 8. stav (5) tačke e) važećeg Zakona o prekršajima protiv JRiM-a Kantona Sarajevo, a koji je upravljao motornim vozilom VW Golf na kojem su se nalazile postavljene ručno pravljene registarske tablice.

Kako navode iz MUP-a KS, izvršenim proverama u Registru novčanih kazni utvrđeno je da lice J.A. ima dug po osnovu neplaćenih novčanih kazni za počinjene prekršaje u iznosu od 23.776,60 KM, te da je isti višestruki povratnik u činjenju prekršaja iz oblasti saobraćaja, nakon čega je izvršeno privremeno oduzimanje predmetnog motornog vozila.