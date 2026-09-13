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Trojica mladića iz Bileće povređena su u saobraćajnoj nezgodi, koja se sinoć dogodila na magistralnom putu Trebinje - Bileća, u mestu Čepelica.

Dvojica su zadobila teže, a jedno lice lakše povrede u saobraćajnoj nezgodi, potvrdila je Tanja Novarlić, načelnik Odeljenja intenzivne njege trebinjske Bolnice.

- Jedan od povređenih zadobio je kompleksan prelom donje vilice. Nakon pregleda oralnog specijaliste u Urgentnom bloku, upućen je u Univerzitetsku bolnicu Foča, gde će biti operativno zbrinut. Drugi povređeni je, nakon dijagnostičke obrade, primljen u jedinicu intenzivne njege i nije životno ugrožen. Zadobio je potres mozga, povredu jagodične kosti, koju je takođe pregledao orl specijalista. Ovaj pacijent ima i prelom ključne kosti, kao i iščašenje desnog kuka, koje je rešeno odmah po prijemu, uz kratkotrajnu intervenciju u anesteziji - rekla je Novarlić i dodala da je lice koje je lakše povređeno smešteno na Odeljenje hirurgije u trebinjskoj Bolnici.

Iz Policijske uprave Trebinje za ATV je potvrđeno da su policijski službenici Policijske stanice Bileća sinoć oko 21.40 časova izvršili uviđaj na magistralnom putu Trebinje Bileća, u mestu Čepelica.

- U nezgodi je učestvovalo jedno vozilo marke "mercedes", kojim je upravljalo lice inicijala D.P. iz Bileće. U vozilu su se nalazila još dva lica - rekli su iz PU Trebinje.

O svemu je obavešteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, a policijski službenici nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti saobraćajne nezgode.