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Policija je uhapsila D.S. iz Srpca u Laktašima nakon saobraćajne nezgode u kojoj je jedno lice povređeno, kod kojeg je utvrđeno 1,69 g/kg alkohola u organizmu, a on je pokušao pobeći i fizički napao i povredio policijske službenike.

Službenici Policijske stanice Laktaši su u petak, 11. septembra, uhapsili D.S. iz Srpca zbog počinjenog prekršaja iz člana 42a. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima u BiH i zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

U udesu povređena jedna osoba

Naime, kako je saopšteno iz PU Banjaluka, na magistralnom putu MI–101 u mjestu Kobatovci istog dana oko 22 časa dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala putnička vozila marke BMW, kojim je upravljalo lice D.S., i marke reno, kojim je upravljalo lice B.T. iz Laktaša.

Policijski službenici izvršili su uviđaj na licu mesta, kojom prilikom su utvrdili da je lice B.T. zadobilo telesne povrede te je prevezeno u Univerzitetski klinički centar radi ukazivanja lekarske pomoći.

Alko-testiran pa pokušao da pobegne

Kako ističu iz policije, ispitivanjem na prisustvo alkohola kod D.S. utvrđeno je prisustvo od 1,69 g/kg alkohola u organizmu.

- Prilikom saopštavanja navedenom licu da će biti lišeno slobode, isto je pokušalo da pobegne te je fizički napalo policijske službenike, koji su zadobili telesne povrede. Policijskim službenicima je ukazana lekarska pomoć u Službi hitne medicinske pomoći Laktaši - navodi se u saopštenju.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a protiv lica D.S. sledi podnošenje izveštaja o počinjenom prekršaju i krivičnom delu.