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Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je da 15. septembar nije samo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, već je to dan kada se pokazuje da su sve granice koje su drugi crtali među Srbima slabije od onoga što ih vekovima spaja.

"Drina nikada nije bila granica jednog naroda, iste vere, jezika, istorije i pamćenja. Danas Srbija i Republika Srpska dišu i žive kao jedno, a velika zasluga za to pripada (predsedniku Srbije) Aleksandru Vučiću, koji je razumeo da se administrativne granice poštuju, ali da ne moraju biti zidovi među Srbima", napisao je Dodik na društvenoj mreži X.

Istakao je da "postoji nešto hiljadu godina starije i snažnije od svih ograda koje su nam postavljali - naša pripadnost jednom i nedeljivom srpskom identitetu".

"A njen najlepši simbol je srpska trobojka. Živela Srbija! Živela Republika Srpska", naveo je Dodik u objavi.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obeležen danas u Banjaluci u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije.

1/13 Vidi galeriju Milorad Dodik Foto: EPA/Nidal Saljic, MIKHAIL TERESHCHENKO/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Centralna svečanost biće održana večeras u Sportskoj dvorani "Borik".

Ovaj praznik, ustanovljen na dan kada se obeležava proboj Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu, praznuje se od 2020. godine s ciljem "osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj".