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Kako je HRS objavio na Fejsbuku, incident se dogodio 13. septembra, kada su kandidati te stranke Vesna Šunjić, Danijela Džakula, Slaven Bevanda, Slavko Zovko i Božo Raguž došli ispred zgrade opštine kako bi snimili predizborni video.

Prema navodima HRS-a, delegacija je najpre verbalno napadnuta, uz tvrdnje da je "opština privatna", nakon čega je, kako tvrde, došlo do naguravanja.

U jednom trenutku je, prema njihovoj verziji događaja, jedna osoba iz neposredne blizine velikim kamenom pogodila Raguža u glavu.

Raguž je nakon napada zadobio teške povrede glave, navodi HRS, koji je zahvalio ekipama Hitne pomoći u Ravnom, policijskim službenicima Policijske stanice Ravno i zaposlenima CUM-a u Mostaru.

U stranci su posebno istakli Ragužev ratni put, navodeći da je kao hrvatski branitelj među prvima ušao u Ravno tokom rata u BiH i da je svedočio zločinima počinjenim u tom mestu.

Prema navodima HRS-a, delegacija je u Ravno došla kako bi razgovarala o nedavno usvojenom Zakonu o boračkim naknadama, kao i o početku rata u BiH i događajima koji su se odvijali u Ravnom.