NAPADNUTA DELEGACIJA HRVATSKE STRANKE U BIH: Političkog kandidata i bivšeg branitelja pogodili kamenom u glavu! (FOTO)
- HRS tvrdi da je njena delegacija napadnuta u Ravnom dok je snimala predizborni video ispred opštine i tom prilikom je povređen Božo Raguž.
- Prema navodima stranke, Raguža je pogodio kamen u glavu nakon verbalnog sukoba i naguravanja, pa je zadobio teške povrede.
Kako je HRS objavio na Fejsbuku, incident se dogodio 13. septembra, kada su kandidati te stranke Vesna Šunjić, Danijela Džakula, Slaven Bevanda, Slavko Zovko i Božo Raguž došli ispred zgrade opštine kako bi snimili predizborni video.
Prema navodima HRS-a, delegacija je najpre verbalno napadnuta, uz tvrdnje da je "opština privatna", nakon čega je, kako tvrde, došlo do naguravanja.
U jednom trenutku je, prema njihovoj verziji događaja, jedna osoba iz neposredne blizine velikim kamenom pogodila Raguža u glavu.
Raguž je nakon napada zadobio teške povrede glave, navodi HRS, koji je zahvalio ekipama Hitne pomoći u Ravnom, policijskim službenicima Policijske stanice Ravno i zaposlenima CUM-a u Mostaru.
U stranci su posebno istakli Ragužev ratni put, navodeći da je kao hrvatski branitelj među prvima ušao u Ravno tokom rata u BiH i da je svedočio zločinima počinjenim u tom mestu.
Prema navodima HRS-a, delegacija je u Ravno došla kako bi razgovarala o nedavno usvojenom Zakonu o boračkim naknadama, kao i o početku rata u BiH i događajima koji su se odvijali u Ravnom.
HRS je pozvao nadležne policijske i pravosudne institucije da detaljno istraže slučaj i u skladu sa utvrđenom odgovornošću, kazne počinioce.
(Kurir.rs/Večernji.hr)