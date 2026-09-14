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Pripadnici saobraćajne policije iz Salcburga imali su krajnje neobičnu intervenciju, čiji je glavni akter bio vozač kamiona iz Bosne i Hercegovine.

Tokom redovne kontrole na auto-putu A10, u blizini Kuhla, policajci su zaustavili kamion slovenačkih registarskih oznaka za čijim volanom je bio 27-godišnji državljanin BiH, koji im je rekao da je krenuo da isporuči robu.

Već nakon prvog kontakta s njim policajci su ostali u šoku jer 27-godišnjak nije imao važeću vozačku dozvolu.

Kako je vozač iz BiH uopšte dobio posao da upravlja ovim velikim kamionom sa poluprikolicom, pitanje je koje su verovatno postavili i sami policajci nakon neobičnog susreta.

Odmah mu zabranjen nastavak vožnje

Kako prenose mediji, sve se dogodilo juče ujutru dok je saobraćajna policija sprovodila ciljanu kontrolu poštovanja zabrane vožnje kamiona tokom vikenda.

U Kuhlu su zaustavili kamion sa poluprikolicom slovenačkih registarskih oznaka. Vozač je policajcima odmah priznao da nema vozačku dozvolu i da zbog toga ne može ni da je pokaže.

Na licu mesta mu je odmah zabranjen nastavak vožnje, a protiv njega je podneta krivična prijava.

(Kurir.rs/nezavisne.com)

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