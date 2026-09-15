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Delegacija Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini (BiH) saopštila je danas da jednostrani pozivi na izmenu ustavnog okvira, bilo kroz otcepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu s odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma ni s evropskim putem BiH.

Delegacija je upozorila da takve inicijative nemaju pravno uporište i podrivaju stabilnost i bezbednost u zemlji i širem regionu.

"Čvrsto stojimo uz suverenitet, celovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine", navela je Delegacije EU u BiH na društvenoj mreži X.

Naglasila je da se politički lideri "moraju da se suzdrže od retorike koja izaziva podele i provokacije, kao i da poštuju Ustav BiH".

"Javni diskurs, a posebno tokom izbornih kampanja, treba biti usmeren na očekivanja građana u pogledu unapređenja socioekonomskih i ekoloških prilika, kao i na reforme u oblasti vladavine prava i demokratije, neophodne za napredak ka članstvu u EU", dodala je delegacija.

Foto: Shutterstock

Sa sličnom porukom juče su se oglasili Kancelarija visokog predstavnika (OHR) i Misija Organizacije za evropsku bezbednost i sardanju (OEBS) u BiH.

U BiH je u toku predizborna kampanja pred opšte izbore zakazane za 4. oktobar, a političari iz oba entiteta intezivirali su radikalnu retoriku, posebno posle sahrane ratnog komandanta Vojske Republike Srpske (VRS) i haškog osuđenika Ratka Mladića, čime su dodatno podigli međunacionalne tenzije i polarizovali društvo u toj zemlji.